替代项 - People Pattern
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Khoros
khoros.com
我们的软件通过构建和扩展数字护理、社交营销和品牌社区来帮助您提供最佳的客户体验。点击开始！
Quantcast
quantcast.com
我们正在采取一种全新的方式在开放互联网上进行广告。
GWI
gwi.com
由 GWI 提供支持的按需消费者研究。触手可及的全球消费者数据可立即了解您的受众。
Audiense
audiense.com
了解受众并获得更好的营销结果、社交媒体结果、影响者结果、媒体策略、增长策略或广告支出回报所需的一切。 将消费者细分和文化洞察置于战略的中心，让您的团队能够以前所未有的方式了解受众。 了解什么能激励您的受众、感动他们并影响他们。
Choozle
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Choozle 是一款可供所有营销人员和广告商使用的数字广告软件。我们让数字广告变得轻松简单。在这里了解更多！
Zoomph
zoomph.com
Zoomph 作为受众情报和赞助评估的端到端平台，可帮助您衡量赞助价值并了解您的受众。
Resonate
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Resonate Ignite 平台是唯一一个人工智能驱动的消费者数据和分析平台，可无缝加速洞察行动。登录即可立即访问有关当今消费者的超相关、新鲜的消费者市场研究。 Ignite 为 2.3 亿个人消费者提供超过 14,000 个实时、专有、价值驱动的见解。加入您的第一方数据以加深您对客户的了解。快速创建和分析高度相关、有针对性的微细分，以增强您的细分策略。 Ignite 直接连接到您的营销生态系统，使您能够根据不断变化的市场状况采取行动。
StatSocial
statsocial.com
StatSocial 是业界唯一的跨平台社交受众洞察提供商，为全球机构和财富 500 强品牌提供明智的、数据驱动的营销决策。 StatSocial 的 Silhouette™ 平台提供丰富的全渠道社交受众数据，使营销人员能够通过多种方式对任何受众采取行动： > 了解任何受众的独特兴趣、兴趣和偏好 > 对任何消费者、竞争对手、品牌或社交受众进行研究> 识别社交和影响者活动中有机暴露的受众 > 在全平台上部署品牌衡量研究 > 识别与您的受众互动的影响者并验证现有合作伙伴关系 > 丰富任何第一方或第三方数据集 > 创建用于监控的社交面板，或上传社交信息受众进行进一步分析 > 发现高度个性化、程序化营...
Wrench.ai
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Wrench.AI 构建基于大数据的软件和工具，使领导者能够做出更好的决策并自动化计划和活动，以最大限度地利用资源以获得最佳回报。
Brandwatch Influence
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在一个地方管理所有影响者营销。 发现影响者、处理关系并管理营销活动，所有这些都在一个端到端解决方案中进行。
Lifesight
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