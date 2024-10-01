替代项 - PDFescape
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我们相信文档不仅仅是信息和证据的集合。它们是连接人员和想法、推动业务发展的基础。 Adobe Acrobat 让您与团队保持联系，同时推动您的业务向前发展 - 无论您在哪里工作。 Acrobat 是一款深受财富 500 强公司信赖的一体化 PDF 和电子签名解决方案。借助 Acrobat，您可以轻松地创建、编辑、转换、共享、签名和组合文档 - 所有这些都在一个 Adobe 平台上进行。您可以创建无缝的数字体验，使您的团队能够随时随地通过任何设备轻松协作和工作。 Acrobat 中的液体模式还使用户能够在小屏幕上查看 PDF，而无需捏合和缩放。我们与 Microsoft...
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 通过超过 25 个工具的多功能套件简化了文档管理，可通过移动设备、桌面设备和 REST API 进行访问。无论是编辑、合并、分割、压缩、转换还是电子签名 PDF，它都提供了一体化的解决方案。 iLovePDF 受到全球数百万人的信赖，可满足从本地企业到全球企业和公共机构等不同用户的需求。
pdfFiller
pdffiller.com
编辑 PDF、创建表单、收集数据、协作、签署和传真文档等等。您可以在任何地方、任何设备上完成这一切，而成本只需一小部分。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能够简化文档编辑、签名、分发以及表单填写。 DocHub 还提供与 Google Workspace 的高度流行的集成，允许用户直接从 Google 应用导入、导出、修改和签署文档。 DocHub 于 2014 年推出，已受到超过 8330 万用户的信任。实时云保存和安全工作流程使超过 5 亿个文档在一个易于使用的解决方案中保持最新和安全。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf 产于手表、银行和简洁设计之乡瑞士，是一家屡获殊荣的公司，提供一套巧妙的文档管理工具。 Smallpdf 成立于 2013 年，为笨重、笨拙的 PDF 软件提供了简单、安全且可靠的答案。通过删除不必要的功能并更加注重用户体验，Smallpdf 已成为全球最受欢迎的 PDF 软件，以 24 种不同的语言为超过 5 亿用户、100,000 家不同的公司提供服务。
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online 为您提供免费、安全且准确的 PDF 处理工具。放入您的文件即可合并、转换、编辑、压缩 PDF 等等 - 完全免费！
PDF Candy
pdfcandy.com
转换为 PDF 并返回 20 多种格式的文件。此外，PDF Candy 还提供 47 种在线工具来处理 PDF：编辑、拆分、合并、压缩等等。
Sejda
sejda.com
Sejda 帮助您完成 PDF 任务。快速简单的在线服务，无需安装！拆分、合并或将 PDF 转换为图像，交替混合或拆分扫描等等。
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF是一个多平台PDF程序，为Windows、macOS、Android和iOS用户提供许多实用的PDF工具。 LightPDF 致力于让 PDF 变得简单，帮助人们随时随地处理 PDF。它现在提供适用于所有系统、Windows、Android 和 iOS 版本的 Web 应用程序，其中包括 PDF 转换、编辑、页面管理、OCR、签名、压缩、安全等。 LightPDF提供的服务直观，可以帮助人们提高学习和工作效率。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕云提供安全管理和发送PDF文档以及PDF表单的工具。福昕云提供的多项功能使 PDF 文档处理更加方便、安全。
PDFBEAR
pdfbear.com
100% 免费的在线平台，可转换、编辑和转换 PDF 文件。我们确保您拥有合适的转换工具可供使用。
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Lumin
luminpdf.com
Lumin 是基于云的 pdf 编辑和文档工作流程软件，成立于 2014 年，总部位于新西兰。 Lumin 在全球范围内运营，拥有超过 8000 万用户，几乎每个大陆都有一个 Lumin 用户 - 包括南极洲！ Lumin 提供与 G-Suite 的无缝集成，并提供一系列直观的数字工具，可将电子签名、文本、突出显示等添加到云中的 PDF 文档中。使用 Lumin，您可以： - 直接在文档中编辑原始 pdf 文本，以便于更改日期以及对合同和协议进行细微更新 - 创建无缝的电子签名工作流程以收集和请求数字签名 - 随时随地与您的团队进行评论、标记和协作 -与您熟悉和喜爱的 Google 工具同步 ...
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile 是一款功能齐全的 PDF 编辑器和转换器，具有强大的全文 OCR 引擎。主要功能： 编辑 PDF：通过修改文本、字体、字体大小、行距、布局、页面和列来更新 PDF 文档，并添加多媒体。转换为 PDF：将 PDF 转换为 Word、Excel、PowerPoint、TXT、JPG、PNG 和 DWG，而不会丢失其格式。组织 PDF：组织和操作 PDF 页面以支持您的工作流程。合并和拆分文档；将文件中的页面或从一个文档拖放到另一个文档中；并添加图章、水印、页眉、页脚等。 OCR：使用强大的全文光学字符识别 (OCR) 功能从任何图像中提取文本，并且可以识别 22 种语言。阅读：...
DeftPDF
deftpdf.com
多合一免费在线 PDF 编辑器和转换器，无需安装或订阅。这款PDF在线软件是一款综合工具，无限制使用，可以作为chrome扩展下载。它提供免费工具，如 PDF 编辑器、PDF 转换器、拆分、合并、填充和签名、翻译、调整大小、压缩、修复、加密、解锁、水印、删除页面、贝茨编号、添加页眉或页脚、PDF 到 JPG、PDF转换为 Word、PDF 转换为 Excel、OCR PDF、旋转、裁剪等等。
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF 是一款基于 AI 的在线 PDF 解决方案，提供广泛的功能，例如与 PDF 聊天、AI 阅读、编辑、转换和管理 PDF 文档。凭借其用户友好的界面和免费计划，HiPDF 允许用户只需点击几下即可轻松总结、解释、重写、合并、分割、压缩、转换、旋转、解锁和保护 PDF 文件。作为 PDF 协会的成员，并获得了 ISO 27001 和 SSI SECURE 等国际认可的认证，HiPDF 已累计处理数百万个文件，确保 PDF 编辑的简单性和安全性。
PDF.co
pdf.co
用于 PDF 转换、编辑、提取、自动化等的低代码和 REST API。 PDF.co API 可以与众多在线平台集成，例如 Zapier、Make、Airtable 等。自动化文档工作流程并节省数百个工作时间。
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc 是一款尖端的在线 PDF 编辑器。我们的交互式界面使用户可以更轻松地利用可用的不同工具和功能，从而提高效率并节省时间。借助我们的安全网关，用户可以放心，他们的文档是安全且私密的。
CraftMyPDF
craftmypdf.com
使用拖放编辑器从可重复使用的模板自动生成 PDF 文档和图像。我们与 Zapier、Integromat 和 REST API 无缝集成。
Macro
macro.com
Macro 是一款一体化文档工作区，适合想要快速完成工作的专业人士。 Macro 的简单而现代的界面由 AI 提供支持，提供文字处理器、PDF 编辑器、比较工具、自动化工具、AI 辅助写作和审阅等。
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils 使用专有库，并通过在其网站上每 5,000 次转化种植一棵树来回馈环境。
Redactable
redactable.com
Redactable 是一种基于云的文档编辑工具，可帮助组织高效、安全地删除 PDF 文档和其他文件类型中的敏感信息。与传统的手动方法相比，这种人工智能驱动的解决方案简化了编辑流程，可显着节省时间并增强数据保护。 Redactable 专为企业、律师事务所、政府机构和任何处理敏感文档的组织而设计，可解决与传统编辑技术相关的挑战。它消除了使用标记或基本 PDF 编辑工具等手动方法经常遇到的不完整编辑的风险，这可能会使敏感数据容易暴露。 Redactable 解决了手动编辑过程中经常被忽视的两个关键问题。首先，它解决了使用PDF标记软件在敏感信息上放置黑框时出现的数据删除不完整的问题——这种方法实...