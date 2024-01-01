替代项 - PayPal
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 与您最喜欢的所有商店完全集成。像往常一样购物，然后在结账时选择 Afterpay 作为付款方式。首次客户完成快速注册，老客户只需登录即可。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
HoneyBook
honeybook.com
被评选为小型企业第一大客户管理软件。利用我们的一体化项目、发票和付款管理工具更快地保护客户。免费试用 7 天。
Affirm
affirm.com
按照您自己的节奏付款。当您使用 Affirm 购买时，您始终确切地知道您将欠什么以及何时完成付款。没有任何隐藏费用，甚至没有滞纳金。
Karbon
karbonhq.com
您如何经营会计师事务所。工作、客户、规划和沟通集中在一处。无论您的团队是在办公室还是远程，您都与 Karbon 在一起。
Zip
zip.co
分 4 期付款，并在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在线或实体店购物。购物更聪明！
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 使购物者能够立即购买，并在 6 周内进行 4 次免息付款！提高您的转化率、AOV 和客户满意度。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Airwallex
airwallex.com
让您的企业能够以多种货币进行快速、轻松且低费用的国际支付。立即注册免费帐户。
Melio
meliopayments.com
快速、简单地支付和收款发票，无需任何常规费用。使用 Melio Payments 增加现金流并减少麻烦。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
Mollie
mollie.com
使用 Mollie Payments 开始发展您的业务： ✓ 15 分钟内接受付款 ✓ 诚实的定价 ✓ 所有领先的付款方式。立即付款 »
Paystack
paystack.com
非洲的现代在线和离线支付。 Paystack 帮助非洲的企业获得世界任何地方的任何人的付款。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并通过 Laybuy 一种付款方式支付超过 6 周的免息分期付款。每天都会添加新品牌，所以请回来查看！
WePay
wepay.com
WePay 是一家总部位于美国的在线支付服务提供商，通过其 API 向众筹网站、市场和小型企业软件公司等平台企业提供集成且可定制的支付解决方案。它为合作伙伴提供欺诈和风险保护。
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
Zilch
zilch.com
现在购买，稍后使用 Zilch 付款。在任何地方在线购物，并在 6 周内分 4 期付款。
Marketing 360
marketing360.com
通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
Fiskl
fiskl.com
适用于任何小型企业的移动发票（以及更多）。像专业人士一样管理您企业的日常财务！可用免费帐户。
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com 帮助您的企业向更多客户提供更多付款方式和货币。一流的信用卡和替代支付网关。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。