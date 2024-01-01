Patsnap 是一个覆盖全球的专利和创新数据库。该工具旨在为用户提供一个全面、直观的专利检索平台。 该资源的开发是为了协助知识产权 (IP) 和研发 (R&D) 团队的工作，促进协作并实现竞争格局分析。 用户可以使用此工具快速探索技术解决方案并了解创新机会、运行现有技术搜索、审查和生成知识产权提交以及监控竞争对手的技术进步。 为了促进知识产权保护，Patsnap 部署了人工智能驱动的搜索和分析功能，简化了对复杂专利、文件历史和权利要求变更的审查。 该工具还利用其自定义字段通过协作工作空间促进知识产权组合优化。此外，Patsnap使用专有的人工智能自动生成关键字和解码技术专利信息，帮助用户了解专利固有的技术并发现相似的技术、引文、图像等。 以及他们的精确参考。它还具有直观的工作区，可提供评论、标记和自动通知等功能，帮助加快协作速度。 Patsnap 被广泛的组织使用，从初创公司到财富 500 强公司，并在其运营中优先考虑数据机密性。

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