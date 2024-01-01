Passport Photo Online 是一款专为创建适用于护照、签证和身份证等官方文件的生物特征照片的工具。该工具简化了流程，使用户足不出户即可拍摄专业品质的照片。 它满足各种文档的全球照片要求。用户可以点击一张自拍照或上传一张现有的自拍照，然后由人工智能进行微调，并随后由专家进行验证，以确保 100% 合规。 验证后，该工具允许即时下载数码照片或将打印的照片送到用户家门口。该网站和应用程序还提供了如何准备照片的指南，包括最佳面部定位、距相机的距离和照明条件。 该平台还突出显示了点击护照照片时可能出现的常见错误。该工具特别强调保持中性的面部表情，避免社交媒体过滤器，并确保照片清晰、彩色、最新，并以白色和纯色背景为背景。 该应用程序设计快速、可靠、用户友好且多功能。它在全球范围内运营，提供高质量的结果。该工具声称成功率很高，并对不合规照片提供退款政策。

网站： passport-photo.online

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