Passio AI 提供针对企业业务的视觉人工智能即服务平台。该平台提供易于集成的 SDK，使企业能够在健康、健身、家庭企业等各个领域利用人工智能功能。 在这些产品中，Passio AI 开发了一款营养人工智能工具，可为移动应用程序提供人工智能营养跟踪体验，并可访问营养数据库。 该平台还提供 Remodel AI 和 VR Showorm 工具，使用户能够可视化和购买家居改造产品。集成到应用程序中的移动人工智能工具旨在通过计算机视觉增强销售和用户体验。 Passio AI 还提供“MindsEye”，这是一种免费的人工智能识别工具，可利用设备的摄像头来识别物体。 Passio 产品的模块化特性允许在应用程序中轻松集成和部署。 该平台进一步强调数据驱动的决策，帮助企业提高客户参与度、简化购买流程并增加收入。 此外，它们还提供实时的设备端计算机视觉和人工智能驱动的用户体验，以改变移动应用程序。 Passio 已与多家公司合作，将这些人工智能功能扩展到他们的产品中。

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