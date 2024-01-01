PaperRater 是一款在线工具，旨在对论文和论文等书面作品进行校对和评分。该工具专注于检测和纠正文本中的语法和拼写错误以及检查抄袭。 此外，它还提供了写作质量的评级系统。除了这些核心功能之外，PaperRater 还提供有关语法、写作和拼写的各种支持资源。 该工具具有广泛的检测功能和附加资源，使其成为寻求提高作品准确性和原创性的作家的综合解决方案，同时还提供有关其写作质量的有用反馈。 PaperRater 使用先进的 cookie 和其他跟踪技术来了解用户与该工具的交互，并提供与用户兴趣相关的内容和广告。 尽管有广告合作伙伴关系，PaperRater 仍尊重用户的数据隐私，并在数据使用和同意方面提供多种选择。

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