替代项 - Pantheon
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一个自助出版平台，在博客和其他作品中很受欢迎。它由 Automattic, Inc. 所有和运营。它在 WordPress 的修改版本上运行。该网站为注册用户提供免费博客托管，并通过付费升级、“VIP”服务和广告提供经济支持。
Hostinger
hostinger.com
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端云为开发人员提供构建、扩展和保护更快、更个性化网络的体验和基础设施。通过提供前端团队喜爱的工具包并提供全球边缘基础设施，Vercel 释放了开发人员的潜力，使您能够在几秒钟内从想法转变为全球应用程序。使用 Vercel 的企业、组织和个人开发者可以从完全托管、高度优化的体验中受益，使 Under Armour、任天堂、华盛顿邮报、保时捷和 Zapier 等客户能够构建动态的用户体验。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一个数字画布，可用于创建易于共享和协作的精美项目。它的工作原理就像一张纸。我们为您提供一个空白页面 - 一个小册子 - 您可以在上面放置任何您喜欢的内容。拖入视频、录制采访、自拍、撰写自己的文字帖子或上传一些文档，然后瞧！一个小板诞生了。通过选择自定义壁纸和主题使其更加美丽。 Padlet 与其他博客工具和灵感板不同，因为它很灵活。创建购物清单、维恩图、讨论板、团体贺卡、作品集或商业计划，全部在一个应用程序中完成。 padpad 可供世界各地的教师、学生、专业人士和各个年龄段的个人使用，可以在多个贡献者之间有选择地共享和编辑。
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一个可视化开发平台，使您的整个团队能够快速构建生产级 Web 应用程序，从内部工具到面向客户的产品和网站。 Plasmic 突破了无代码的界限，与您的代码库集成以获得无限的可能性。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Builder.io
builder.io
Builder 为开发人员和营销人员提供了支持人工智能的工具，可将设计快速转变为优化的网络和移动体验。它提供了一个人工智能驱动的设计到代码工具（Visual Copilot），可以自动将Figma设计转换为干净的代码，还提供了一个可视化内容管理系统（Visual CMS），可以让营销人员快速构建、迭代和优化网络和移动体验，而无需依赖工程。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是简化网络专业人员的生活，以便他们能够专注于自己的核心业务，而不是基础设施管理。 Plesk 平台的主要功能是域、邮件帐户、Web 应用程序、编程语言和数据库的自动化和管理。提供跨所有层和操作系统的就绪编码环境和强大的安全性。目前，我们在全球运营着+39万个服务器，支持+1100万个网站和1900万个邮箱的运营。查看我们的 Plesk 合作伙伴计划以了解特价 https://ple.sk/PleskPartner
Gandi
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Hashnode
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Hashnode 是一个免费的内容创建平台，使开发人员能够免费创建映射到其自定义域的成熟且优化的博客。 使用 Hashnode 为您带来了巨大的优势：Google 和其他搜索引擎将流量直接发送到您的域，Hashnode 社区成员在他们的提要中发现您的文章。 开始写博客。分享知识、实现创作者独立并发展您的职业生涯。 * 在您的域上发布文章 * 在《零日》中寻找开发社区的读者 * 打造自己的品牌 * 个性化您的博客、增加时事通讯订阅者等等
Dorik
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Dorik 是一个人工智能网站建设平台，任何人都可以在几分钟内轻松创建一个漂亮的网站，而无需任何设计或编码经验。 Dorik 灵活、易于使用，是最实惠的网站构建平台之一。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
WP Engine
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WP Engine 为超过 120 万个网站和数字体验提供托管 WordPress 托管。 24/7 支持、一流的安全性和市场领先的性能。
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Strapi
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Strapi 是领先的开源无头 CMS：100% JavaScript、可扩展且完全可定制。 Strapi 提供开箱即用的可定制 API，并让开发人员可以自由地使用自己喜欢的工具，从而使开发人员能够更快地构建项目。内容团队使用 Strapi 自主管理所有类型的内容，并将其从一个 CMS 分发到任何渠道，无论是网站、移动应用程序还是连接的设备。 Strapi 深受开发人员的喜爱，并得到全球成员和合作伙伴社区的支持，它汇集了一个由 150,000 多名爱好者、700 多名贡献者以及 IBM、NASA、沃尔玛、eBay、乐天、丰田等创新公司组成的生态系统。
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