替代项 - Panoee

Prismm

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Prismm（原 Allseated）是空间设计技术领域的世界领先者，不断发展组织和人员在虚拟环境和体验中连接、协作和交易的方式，以释放空间的无限可能性。 Prismm 使客户能够与客户一起规划、设计和可视化空间，改变他们向全球受众营销和销售的方式。 Prismm 通过超越真实空间限制的沉浸式空间技术平台捕获物理环境的真实数字表示（数字孪生）。组织能够显示所有潜在布局，可以编辑数字孪生以完全满足客户的要求。现在，无论客户身在何处，企业都可以与客户协调一致地规划、设计和可视化空间。