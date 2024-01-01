替代项 - Pandle
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基于云的会计软件公司，总部位于苏格兰爱丁堡。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以轻松、清晰地以数字方式归档文档。我们的会计软件会自动为您创建收入盈余发票。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Crunch
crunch.co.uk
简单的会计软件、专家建议以及特许注册会计师为自由职业者、承包商和小型企业提供的优质服务的完美结合。
Sage Accounting
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Holded
holded.com
Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易于使用的会计软件，专为企业主及其销售团队设计。
Wafeq
wafeq.com
适用于具有前瞻性思维的企业的强大会计软件。发送发票和采购订单，管理您的库存和工资单，获取数十份财务报告，邀请无限的用户。多合一软件。
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
Zybra
zybra.in
快速简单，适合您企业的 GST 会计软件。印度增长最快的中小微企业会计软件和应用程序。
TopNotepad
topnotepad.com
简单的在线报价、小型企业进销存会计软件。创建明确的报价、发票、记录费用、跟踪纳税义务。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul 是一个易于使用的在线 ERP，供您与您的会计师一起工作。在一处组织销售、更快地接收付款、开具发票并控制您的公司。
QuickFile
quickfile.co.uk
适合英国自由职业者和中小企业的简单、直观的基于云的会计软件。
Akaunting
akaunting.com
开源会计平台，帮助小型企业管理发票、存款、客户互动等。
Munim
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印度最好的会计软件。使用印度最佳会计软件体验最安全的会计版本。它不仅仅是 GST 账单、库存和会计。只需单击一下即可节省时间和金钱。
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clearbooks.co.uk
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