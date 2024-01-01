替代项 - Pair Networks
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
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Google Domains
domains.google
使用 Google 的域名在线查找您的位置，并由 Google 的可靠性、安全性和性能提供支持。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是让世界各地的企业和开发人员易于使用、负担得起且可在本地访问高性能云计算。 Vultr 深受开发人员喜爱，已为 185 个国家/地区的超过 150 万客户提供灵活、可扩展的全球云计算、云 GPU、裸机和云存储解决方案。 Vultr 由 David Aninowsky 创立，完全自力更生，在没有进行股权融资的情况下，已经成为世界上最大的云计算平台之一。了解更多信息，请访问 www.vultr.com。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
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Contabo🥇云 VPS 和专用服务器，价格实惠。 以更少的成本获得更多的计算能力 |来自真人（而非机器人）的屡获殊荣的支持！ | 6 个地区，10 个地点 |过去 12 个月内正常运行时间为 99.996%
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美国互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州凤凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 所有，该公司在加拿大证券交易所（微型股和新兴公司的替代证券交易所）上市。 NameSilo 是一家 ICANN 认可的域名注册商公司，提供 DNS 域名、网络托管、电子邮件服务、SSL 证书和其他网站产品。
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WP Engine
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WP Engine 为超过 120 万个网站和数字体验提供托管 WordPress 托管。 24/7 支持、一流的安全性和市场领先的性能。
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HostGator 是安全且经济实惠的网络托管的领先提供商。了解为什么成千上万的客户信任我们来满足他们的网站托管需求。
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，是全球最大的全方位服务优质域名市场。
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Pantheon
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Pantheon 是顶级开发人员、营销人员和 IT 用来构建、启动和运行其 Drupal 和 WordPress 网站的网站运营 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含专业开发人员构建最佳实践站点所需的所有工具，例如暂存环境、版本控制、备份和工作流程。 Pantheon 基于容器的基础设施为 700,000 多个网站提供超过 170 亿的页面浏览量，让您能够更快地启动网站，而无需担心流量峰值、安全性或性能。它是免费开发的。从第一天起，您就可以在同一基础设施上扩展软件，并且再也不用接触服务器。立即创建您的免费帐户！
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