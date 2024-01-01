PagesJaunes 是法国领先的在线目录和本地搜索平台。它是在全国范围内查找企业、服务和联系信息的综合资源，同时满足消费者和企业的需求。具有以下特点： * 企业名录。 * 用户评论和评级。 * 地图和方向。 * 类别和过滤器。 * 增强的业务概况。 * 预订和预约服务。 * 移动应用。 * 广告解决方案。 * 与社交媒体整合。 对于任何想要寻找法国当地企业和服务并与之建立联系的人来说，PagesJaunes 是一个宝贵的资源。其全面的目录、用户评论和附加功能使其成为寻求服务的消费者和寻求增强在线形象的企业的首选平台。

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