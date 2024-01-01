PageBot 是一款基于 GPT 的聊天机器人，提供一系列功能来增强网站上的客户服务。其一些主要功能包括： 1. 参与、即时和愉快的对话：PageBot 根据您网站的内容和您提供的任何其他数据对客户的问题提供即时答复 2.动态数据检索：它可以从您现有的知识库中检索信息。它支持大多数文档类型：PDF、PPTX、DOCX、网页，甚至对后端的 API 调用。 3. 免费计划：PageBot 提供免费计划，每月免费发送 50 条消息，适合小型企业使用。 4. 可定制的外观：您可以使用 CSS 覆盖来定制 PageBot 的外观和风格，确保其与您网站的设计保持一致。 5. 多语言支持：PageBot 支持 130 多种语言的对话，使您能够满足全球受众的需求。 6. 占用空间小：PageBot 的 JavaScript 代码不到 20kb，对网页加载速度的影响极小。 7. 基于使用量的计费：PageBot 提供基于使用量的定价模型，允许您仅为免费计划之外使用的消息付费。 如果符合以下条件，这适合您： 1.您希望将更多时间花在产品上而不是处理客户服务上 2. 您希望为访客的问题提供即时答复 3. 您希望减少针对琐碎问题的支持请求。

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网站： thepagebot.com

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