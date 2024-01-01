替代项 - Padlet

Explain Everything

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教学、演示、草图记录、录制视频和协作，所有这些都在“Explain Everything Whiteboard”中完成。与其他工具相比，Explain Everything 堪称白板应用程序中的瑞士军刀。由于其独特的多功能性，开启了表达知识的新可能性，打破了时间和距离的界限，让您可以在新的环境中进行素描、交谈和分享，以数字方式重新想象如何解释任何事物。让创建高质量讲解视频的过程变得轻而易举。现场或远距离共享您的白板演示文稿。打开无限的数字空间，以视觉方式集思广益复杂的想法并分享宝贵的反馈。