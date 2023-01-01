替代项 - Paage
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Mixmax
mixmax.com
我们消除繁琐的工作并实现真正的参与。直接通过 Gmail 让您的 AE 和 CSM 更加高效。请求演示。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...
Pathlight
pathlight.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight is a plugin for Gmail and Outlook for salespeople. Founded in 2011, Cirrus Insight sales enablement platform for Gmail and Outlook offers an all-in-one sales productivity platform with world-class Salesforce integration. We get it. You work in your inbox to connect with customers. You...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz is a 'dealroom' enabling revenue teams (Sales & Customer Success) to collaborate more efficiently with their clients within a shared project space (integrated with your CRM). Opportunities (new accounts or expansion) close 25% faster and become more predictable, while avoiding ineffective em...
eyezon
eyezonthis.com
eyezon is a live video shopping sandbox, which brings human interaction into modern shopping through personal on demand live streaming.
haeppie
haeppie.com
haeppie is made for Sales & Customer Success Teams - Turn buyer journeys into more revenue and get all decision makers on the same page with haeppie Sales Spaces. Create personalised and interactive Spaces that close more deals in seconds. Accelerate your sales cycles from cold outreach through to o...
envivo.io
envivo.io
envivo is a digital sales accelerator that allows enterprises to easily personalise offers to prospects and customers, creating an engaging environment between the buyer and seller. envivo helps you take opportunities from lead to deal, with everything in one place, all while integrating seamlessly ...
DealLab
deallab.io
DealLab.io consolidates entire deals into one collaborative platform while gaining intelligence on "how" to advance deals and "what" to do to close them. Uncover red flags and deal risks and avoid countless hours spent on messy email threads and out of date files. Streamline communication to always ...
Valuecase
valuecase.com
Yesterday, sales was a chaos of endless email streams, lost attachments, action plan spreadsheets, and overwhelmed prospects going dark. Today, sales is done with Valuecase. So prospects can move faster and sellers finally know if an opportunity is still moving. Sales and customer success teams of...
Heybase
heybase.io
Heybase is the Digital Sales Room Software that provides collaborative shared spaces where sellers can create personalized buyer experiences and communicate with potential buyers at a single digital location. Sellers can Embed personalized sales collateral with Drag & Drop Editor, collaborate with b...
OneMob
onemob.com
Introducing OneMob - the ultimate all-in-one platform for creating, sharing and tracking beautiful Microsites in seconds! Whether you're in sales, marketing, customer success or you're a content creator, OneMob has everything you need to elevate your outreach and capture more attention, engagement a...
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Gridspace
gridspace.com
Gridspace 通过为患者、客户和企业提供卓越的机器人才，使对话护理变得容易实现。
Meetric
meetric.com
利用人工智能轻松有效地捕获、分析和优化销售会议，以增加收入和洞察力。只需与 Teams、Zoom 或 Google Meet 连接，或者利用我们专为销售而设计的会议平台将其提升到一个新的水平。
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一个企业呼叫跟踪和呼叫优化平台。为了满足电话交互中不断增长的情报需求，我们将传统的呼叫跟踪与强大的电话分析相结合。 Convirza 使用语音识别技术和复杂的算法来衡量销售线索质量、衡量转化并通过完全成熟的营销自动化采取行动。我们帮助经验丰富的营销人员做出更好的决策，提高成交率和客户体验，同时增加收入。我们为汽车、医疗保健、酒店、家居和金融服务领域的领先国内和国际品牌提供服务。我们专为各种规模的企业、媒体/出版机构、呼叫中心等而设计，提供通话录音和数据解决方案，帮助您跟踪和分析通话，以了解呼叫者的意图和行为。该公司最近在其位于犹他州硅坡的总部发布了一个突破性的呼叫营销优化...
Voyc
voyc.ai
Voyc 使受监管的公司能够使用我们的语音分析 AI 软件检查联络中心的 100% 交互，帮助提高运营效率、捕捉投诉、识别弱势客户并提供卓越的客户体验。面对日益增加的监管压力和消费者的不信任，金融服务公司必须监控 100% 的客户互动。这是一个再熟悉不过的挑战：公司如何确保 100% 的客户通话得到有效监控以保证质量，并且以可扩展、经济高效且客观准确的方式进行监控？ Voyc 帮助公司自动识别具有监管重要性的交互，例如投诉和弱势客户，指出需要特别关注的呼叫，提高代理绩效并自动化 QA 工作流程。 Voyc 承诺快速实施、易于使用和银行级安全性，致力于彻底改变您的质量保证流程。
Ender Turing
enderturing.com
安德·图灵识别出通话、聊天和视频会议中表现最佳的人。使用它向每位员工提供最佳绩效者的最佳实践，以进行自我辅导并观察绩效增长。安德·图灵 (Ender Turing) 带领您的销售和客户服务团队实现更高的收入和更好的客户服务。
Capturi
en.capturi.com
创造价值的对话从这里开始。作为斯堪的纳维亚地区领先的对话分析平台，Capturi 使用人工智能和先进的机器学习算法将客户对话转化为具体且可衡量的价值。 Capturi 分析了来自 200 多个品牌的超过 3000 万条客户对话，证明使用对话分析的公司可以实现...： - 通过专注于改善与客户的对话，客户满意度提高 20-40% - 优化 15-25%通过自动化手动任务和最大限度地减少知识差距来减少运营 - 通过确定哪些赢回策略适合您的部门，客户保留率提高了 30% Capturi 的人工智能平台受到大型斯堪的纳维亚组织内客户中心的使用和信任，例如：Salling Group、 Norlys、C...
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt 是一款实时呼叫指导软件，可确保合规性、降低风险并在每次呼叫中为座席提供指导，从而帮助您的团队一次性完成任务。消除通话中的不确定性，并为您的客服人员提供实时的功能。
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI 通过人工智能驱动的见解帮助联络中心提高收入和客户保留率。 Enthu.AI 可实现 100% 的客户对话监控、自动显示重要的交互，并通过个性化和针对性的辅导和培训帮助质量团队提高座席绩效。 Enthu.AI 适用于收入和支持功能，有助于优化座席绩效，从而在呼叫 QA 效率、客户满意度评分、新座席入职以及座席培训和辅导时间方面取得可衡量的收益，最终影响收入。欲了解更多信息，请访问 https://enthu.ai
Zipteams
zipteams.com
专为内部销售和客户成功团队设计的智能会议室，可提供实时客户背景、见解和建议，使客户会议更具吸引力和成果。
Convin
convin.ai
Convin 是一款人工智能支持的联络中心软件，它使用对话智能来记录、转录和分析客户对话。 Convin 支持全渠道联络中心，并对呼叫、聊天和电子邮件进行质量审核。它是您的一站式解决方案，可通过整体提高座席绩效、提升客户体验并提高联络中心投资回报率，将您的联络中心绩效提高 3 倍。 👉 Convin 的主要产品： 1. 质量管理系统：它是您的一站式解决方案，包括呼叫监听、随机发生器（用于抽样）、呼叫审计和自定义报告。留下音频和视频评论以获得直观反馈并提示自动发送报告和反馈。 2. 自动 QA：通过自动 QA 消除随机抽样、人为偏差和不准确的评分。监控每一次对话，包括电话、聊天和电子邮件，以了...
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch 帮助组织重新构想传统业务流程并扩展外部利益相关者管理 (ESM) 的数字生态系统。 Manch是一个即插即用的数字平台，与企业的ERP/CRM软件相辅相成，使用零编码在很短的时间内配置非常复杂的业务流程。需要一个无缝的数字生态系统，提供快速入门、生命周期管理、主数据管理和源数据验证。我们填补了企业互动方面的空白 - 与大量外部利益相关者互动，拥有基于纸张的、规则驱动的交易和工作流程，以及此类互动中的合规性和风险需求。迄今为止，该平台已被大型客户使用，从企业到新时代企业，涵盖电子商务、BFSI、快速消费品和人才公司。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审...
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 的销售支持平台通过相关、可信且引人注目的内容帮助销售代表建立客户关系并增加收入。