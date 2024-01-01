Owny 是一种金融技术工具，为企业提供管理资本和银行业务需求的综合平台。它提供人工智能驱动的功能，以简化与私人资本管理、投资者和财务相关的流程。 该工具适用于初创企业、私募股权和风险投资基金、房地产等各个行业。对于初创企业来说，Owny 可以使用行业标准模板来管理 SAFE（未来股权简单协议）和可转换票据。 它还使用标准和自定义模板为基金提供人工智能工具来加入现有和新基金。该工具允许用户共享列表、处理合同和管理私人房地产产品的存款，从而促进房地产投资活动。投资者可以从提供专用账户、投资管理功能、验证等的私人仪表板中受益。此外，Owny 通过其 FX/ACH/Wire 模块覆盖全球支付转账，该模块管理与特定私人产品相关的付款和收款。该工具还提供用于交易报告、合规管理和自定义更新的后台工具。 用户可以通过交互式数据分析工具跟踪兴趣、销售活动和库存。 Owny 允许用户创建和共享无缝结算流程、付款、退款和其他合同活动的协议。此外，该工具还通过专门的专家团队提供持续支持，确保为用户和利益相关者提供白手套服务体验。值得注意的是，Owny 是一家金融技术公司，而不是注册经纪交易商或银行，并且不提供法律、税务或投资建议。 该平台与注册投资顾问合作，提供某些投资功能，所有投资咨询服务均由这些第三方顾问提供。 用户在考虑投资选择时应意识到合作伙伴关系带来的潜在偏见。投资涉及风险，预计或假设的业绩不应被视为未来投资结果的保证。

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