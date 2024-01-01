OverQuota 是一款人工智能工具，旨在增强销售会议效果并提高销售业绩。它在销售会议期间提供实时见解，帮助用户赢得更多交易。 借助 OverQuota，用户可以使用包含销售最佳实践的模板创建会议计划，以确保做好准备。在会议期间，该工具提供人工智能支持的帮助，提供洞察来引导异议并提供有效的谈话轨迹，以增加完成交易的机会。 OverQuota 还可以自动记笔记，从对话中捕获重要细节，并将其总结为与会议计划相符的笔记。 此功能消除了手动记笔记的需要，节省了时间并允许用户专注于对话。会后，OverQuota 通过提供一键式解决方案简化了更新客户关系管理 (CRM) 系统的任务。 这消除了对多个浏览器选项卡和繁琐的笔记复制和粘贴的需要，简化了流程并确保准确高效的 CRM 更新。 OverQuota 旨在利用人工智能技术转变销售流程，提供有价值的见解、提高生产力并改善整体销售业绩。

网站： overquota.ai

免责声明：WebCatalog 与“OverQuota”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。