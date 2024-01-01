OvationCXM

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OvationCXM 是第一家客户体验管理 (CXM) 公司，通过解锁孤立的信息来扩展组织整个生态系统的可见性、协作和沟通，帮助企业及其合作伙伴生态系统提供卓越的客户体验。实时。在顾客感到沮丧并离开之前。并且无需更改遗留系统或需要一行代码。 OvationCXM 的平台 CXMEngine 包括与世界上最流行技术的预构建连接器，打破了断开连接的系统之间的孤岛，以便公司可以从头到尾管理整个客户旅程。该平台的旅程解决方案使企业能够在关键时刻动态设计和调整旅程，以帮助客户到达目的地。接触点是发生在组织内部还是外部与第三方合作伙伴。智能附加组件，例如我们的智能、及时知识交付和跨渠道通信，都显示在单一管理面板中，无需在系统之间切换。从金融服务到医疗保健再到技术提供商，以客户为中心的企业选择 Ovation 的 CXMEngine 来大规模设计和管理无限的个性化客户体验。 OvationCXM 发布了《金融服务 CXM 影响报告》，该报告调查了 4,000 多家商业银行客户有关其金融机构的体验，并了解到四分之三的企业由于挫折而放弃了新产品/服务，其中包括太多的个人和公司参与其中他们的旅程，以及缺乏信息和指示。完整报告可在 OvationCXM.com 下载。 OvationCXM 的总部位于加利福尼亚州蒂伯龙，在全国范围内拥有远程员工队伍。详细了解如何拥有旅程、引导体验。并释放在 Ovationcxm.com 上提供无缝端到端客户旅程的优势。
目录:
Business
帮助台软件
实时聊天软件

网站： ovationcxm.com

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