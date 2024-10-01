替代项 - Organimi
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh)（以前称为 Microsoft Office Visio）是一款图表和矢量图形应用程序，属于 Microsoft Office 系列。该产品于 1992 年首次推出，由 Shapeware Corporation 制造。它于 2000 年被微软收购。
Lucid
lucid.app
Lucid 视觉协作套件是一个完整的平台，适合想要进行视觉协作的团队，无论他们身在何处或如何工作。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多个国家/地区数百万用户的使用，受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界领先组织的信赖。 Lucid Software 成立于 2010 年，一直在快速发展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者的合作伙伴。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Creately
creately.com
Creately是一个视觉协作平台。它使团队能够在同一视觉空间中从构思到规划和执行。直观地将想法添加到各种框架、映射流程、流程或整个组织，创建技术架构文档，该平台附带的 10,000 多个模板具有无限的可能性。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw 是一款统一的可视化应用程序，它将图表绘制、白板和数据可视化结合到一个企业友好的解决方案中。作为一个团队实时计划、执行和审查在无缝工作空间中与您的团队协作，让您将自由形式的头脑风暴与其他视觉效果结合起来。创建演示质量文档 使用直观的工具和模板构建从流程图到平面图的各种图表。可视化数据从数据生成图表并将数据添加到形状中以增强现有的视觉效果。您可以连接到 AWS 或 Azure 配置，从 Active Directory 生成组织结构图，或导入 Jira 数据以启动头脑风暴会议。 SMARTDRAW 是企业的简单选择 - 轻松许可：SmartDraw 的站点许可证让您可以以低廉的...
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驱动的内联网，在 Google Workspace 组织中排名第一。我们创建数字家庭，让组织保持联系并通过消除信息混乱、提供结构化知识管理和团结一致来提高效率。我们为每个客户打造独特的数字家庭，并为他们提供克服内部运营挑战的空间。然后，我们将其与我们的人工智能功能分层，这些功能可以直观地学习并与公司和每个用户一起成长，自动化手动、耗时的流程，并通过快速、智能的信息发现来创建组织一致性。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
TallyFox
tallyfox.com
TallyFox 的 Tallium 知识管理解决方案可组织内容以快速查找信息。我们的专有算法 SmartMatchPro 根据每个人的专业知识、兴趣和行为实时向他们推荐相关专家和内容。 Tallium 具有高度可配置性，非常适合各种用例，包括知识和内容管理以及内部和外部支持。
The Org
theorg.com
使用公共组织结构图建立更好的组织。庆祝您的同事，吸引更好的人才，并获得更多的曝光度。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一个战略性员工管理平台，可帮助成长型公司跟踪员工支出、协作制定招聘计划并实时预测员工流失情况。如今，大多数成长型公司都在互不关联的电子表格中规划和管理员工人数。该过程依赖于数小时的会议、电子邮件、工作时间和手动电子表格更新，而这些从未反映实时信息。这会导致增长效率低下、无法实现业务目标以及超支。 TeamOhana 帮助公司提高运营效率并准确预测其第一大支出：人员。该平台将来自 HRIS、ATS 和招聘计划的数据整合为当前和未来员工人数的单一事实来源，而不是在电子表格中。 TeamOhana 客户每月节省 30 多个小时，将预算差异减少到 1% 以下，并完全消除员工统计电...
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces 可让您在几分钟内轻松将员工数据转换为世界一流的可视化员工目录和组织结构图，帮助从首席执行官到新加入者的每个人识别团队成员并了解他们适合的位置。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基于网络的尖端软件套件，彻底改变了敏捷性和组织清晰度。它不仅仅是另一个工具，而且是对未来工作的一瞥。体验敏捷软件的强大功能，该软件专为当代人员、项目和会议管理而精心打造。借助 GlassFrog 平台，每位员工都可以掌握世界一流管理人员的技能。我们的人工智能顾问根据您公司的背景、政策和目标量身定制，提供宝贵的指导。我们通过以下方式为组织赋能： 明确角色和责任：GlassFrog 允许组织定义和记录角色、责任和领域，明确谁负责什么以及谁做出哪些决策。可视化组织结构：GlassFrog 提供了组织圈子和角色的可视化表示，使您可以轻松理解组织不同部分之间的层次结构和关系。促...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
让拥有相同目标的人一起合作。简化整个公司的流程，或者放弃组织结构图。并非所有事情都可以计划，因此请允许自己随时适应情况并仍然一起协作。
GoProfiles
goprofiles.io
第一个适合任何地方员工的人工智能人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正联系的文化。我们结合了员工名录和同行认可的最佳部分，构建了一个全新的人才平台。
Agentnoon
agentnoon.com
用于推动组织绩效的组织设计和劳动力规划平台。 使用快速、简单和交互式的组织设计、劳动力规划和动态人员分析工具来制定战略决策。
Knoetic
knoetic.com
通过发现 DEI、人员流失、招聘、薪酬等方面的见解，全面了解对员工来说重要的事情。
Chartloop
chartloop.com
Chartloop 为领先团队提供关键的组织情报，以支持他们的销售、招聘和业务战略。 Chartloop 自动生成组织结构图以支持客户映射。
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory 是一家员工目录公司，致力于构建工具来帮助公司提高数字工作场所的效率。我们现代化的员工名录平台可帮助员工找到同事、与其联系并互动，从而提高协作和生产力。 OneDirectory 为 Microsoft Office 365 带来快速、可视化的人员搜索。瞬间搜索整个公司目录。然后通过智能标签、组图块、漂亮的个人资料卡和响应式列表视图以强大的方式探索结果。它不同于您以前使用过的任何员工目录软件。