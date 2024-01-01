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OrdaSoft 是一家网页设计和网页开发公司，专门使用 Joomla、Drupal 和 WordPress 等流行的 CMS 平台创建网站。 S OrdaSoft成立于10多年前，在网页设计和开发行业拥有丰富的经验。他们创建了超过 120 个 Joomla 模板、35 个 WordPress 主题和 30 个 Drupal 主题。他们为各个行业和用例提供广泛的网站模板和主题，包括商业、房地产、汽车、博客等。其中许多模板都可以免费使用，也可以使用高级版本。 除了模板之外，OrdaSoft 还开发和销售 Joomla 扩展程序和插件，为网站添加各种功能，例如车辆管理、房地产管理、预订图书馆等。该公司提供专业的网络开发服务和支持，帮助客户建立和维护他们的网站。他们拥有一支经验丰富的开发人员和设计师团队。 OrdaSoft 专注于创建响应式、适合移动设备且可定制的网站解决方案，以满足不同企业和组织的需求。他们拥有活跃的在线社区和论坛，客户可以在其中获得支持、提供反馈并讨论 Web 开发主题。

网站： ordasoft.com

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