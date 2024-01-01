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Optily 是一个专门为 Webflow 支持的网站优化和转换图像的平台。 Optily 的一些主要亮点包括： * 自动图像优化：Optily 直接连接用户的 Webflow 站点，并自动压缩和优化 Webflow CMS 内的图像，将文件大小减少多达 80%，而不会造成质量损失。 * WebP 转换：Optily 可以自动将 JPG 和 PNG 图像转换为 WebP 格式，这是一种更高效的现代图像格式，可进一步减小文件大小。 * 高级现场支持：Optily 可以跨各种 Webflow CMS 领域优化图像，包括图像字段、图库字段、富文本字段和电子商务产品图像。 * 无缝集成：该平台通过身份验证直接与Webflow集成，允许用户直接从Webflow仪表板管理图像优化。 * 备份和恢复：Optily 提供了在优化之前备份图像并在需要时恢复图像的功能，确保设计人员和开发人员保持完全控制。 * 受到 3,500 多家企业的信赖：根据该网站，超过 3,500 家 Webflow 企业使用 Optily 来优化其网站图像并提高性能。 该平台提供付费订阅模式，起价为每月 29.99 美元，可获取 1,000 个图像积分，个人创作者和使用 Webflow 网站的机构都可以使用该模式。 Optily 将自己定位为专用的 Webflow 图像优化解决方案，通过更快的加载时间和增强的用户体验帮助用户释放其 Webflow 网站的全部潜力。

网站： optily.co

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