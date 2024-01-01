替代项 - OpenWrench
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
ERPLY
erply.com
Erply 提供在线销售点和零售软件系统。立即开始使用 Erply 基于云的 POS 解决方案提供更好的客户体验！
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
SULTS
sults.com.br
SULTS 拥有您管理沟通、吸引员工、确保业务质量、提高生产力和管理所有日常活动所需的一切。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理软件，使品牌、零售商和代发货商能够通过一个强大的平台管理库存、批发关系、销售和履行。发挥企业潜力就是提高知识、技能和工具，共同帮助您成长。 Inverge 是一个面向品牌、零售商和直销商的平台，它将所有这些元素结合在一起，以改善他们的运营并实现公司目标。对于品牌而言，Inverge 可以让零售商即时访问您的整个产品目录、快速创建采购订单，甚至通过代发货销售您的产品，从而轻松扩大与零售商的联系——让您直接向消费者履行订单。如果您是零售商，您将使用我们的平台跟踪多个地点的库存、管理多渠道销售（在线和面对面）并评估整个运营的绩效（从收入到 3PL 跟踪）。作为...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商务解决方案，可以根据任何零售商的需求进行定制，并且远远超出了销售点的范围。集成优惠和忠诚度管理功能，奖励最佳购物者并吸引他们再次光顾。使用销售参与解决方案来个性化推荐并促进交叉销售和追加销售。最重要的是，无论购物者在何处、何时以及如何购物，都能为他们提供无缝且一致的购物体验。
Retail Report
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Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。
HitPay
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中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
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LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
RetailOps
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RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
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