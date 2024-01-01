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OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合电话系统； OCR 读取 XML 事务；以及多种语言和货币功能，我们为客户节省了数百万美元的运营效率。 该软件可以作为软件即服务 (SAAS)、ASP 进行部署或在您的服务器上运行。 OpenPro 为每家寻求 ERP 软件解决方案更多价值和更多功能的公司提供商业软件解决方案。
目录:
Business
企业资源计划系统

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