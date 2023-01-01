替代项 - Openprise
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Gong.io
gong.io
了解销售领导者如何使用收入智能来大幅提升销售代表的成功并赢得更多交易。被像您这样的收入专业人士评选为第一名。预订演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
记录、转录和搜索您的会议！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自动会议记录。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
PhoneBurner
phoneburner.com
通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Chorus.ai
chorus.ai
让每一次互动都有意义。 Chorus 的对话智能 AI 将故事的力量带入每一次对话中。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是最先进的集成平台，用于连接您日常使用的工具。使用我们的可视化工作流程编辑器轻松简化流程。通过点击或代码进行构建。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Mixmax
mixmax.com
我们消除繁琐的工作并实现真正的参与。直接通过 Gmail 让您的 AE 和 CSM 更加高效。请求演示。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Balto
balto.ai
由人工智能提供支持的排名第一的联络中心实时指导平台。帮助客服人员在每次通话中说正确的话。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先进调度软件可帮助 B2B 收入团队将转化率提高一倍、提高客户满意度并达到新的生产力水平。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
证明投资回报率。 增加转化。 增加收入。 跟踪并归因每个线上和线下销售线索，准确确定是哪个营销活动在推动它。
Jiminny
jiminny.com
最大化您团队的收入。通过对话智能释放您的销售团队增加收入的潜力。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基于云的解决方案，使营销人员能够增加收入，同时尊重消费者的选择。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家总部位于西雅图的上市公司，成立于 2003 年，拥有 300 多名员工。 Marchex 是一家 B2B 通话和对话分析公司。它专门利用人工智能和机器学习来分析企业和客户之间的对话数据。 Marchex 为企业提供“可行的见解”，以改善电话、短信、消息和聊天方面的客户体验。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
Pathlight
pathlight.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
Attention
attention.tech
现在我们吸引了您的注意...用 AI 填充您的 CRM 并提高您的销售图标检查。 Attention 是您的实时、完全集成的语音助手，用于检查销售图标。 通过我们的实时指导赢得您的交易，并通过一键图标检查填充您的 CRM。 增强您的市场营销能力，将您的马变成火箭。欢迎来到销售的未来！
Sybill
sybill.ai
GTM 团队的私人助理 每次销售拜访后，Sybill 都会创建准确的摘要并将其推送到 Slack + CRM。为您撰写后续电子邮件草稿。 捕获报告中的每个单词和非语言反应。
Hexospark
hexospark.com
通过在一个集中平台中培养关系，个性化电子邮件、自动进行入站跟进并增加销售额。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个内容体验平台和软件，使营销人员能够为买家旅程的每个阶段创建带有内容的数字体验。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
Routera
routera.io
Routera 是一个入站潜在客户路由和转换平台，与 HubSpot 本地集成。现在，您可以通过提高领导速度和提高销售转化率来轻松规划和扩展您的销售团队。
Sellular
sellular.com
Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer 是一个面向小型到大型 B2B 销售团队的潜在客户生成和潜在客户评分平台。 LeadBoxer 为任何规模的销售团队提供了宝贵的见解，让他们在潜在客户接触之前就感兴趣什么。该软件自动为网站访问者创建访问者档案，捕获他们的在线行为和互动数据，然后根据指定的客户经理设置的参数为他们分配领先分数。借助 LeadBoxer，销售团队能够跟踪网站访问者、页面和视频视图、文档下载以及衡量流量来源。指定销售人员可以设置各种潜在客户属性（行业、页面浏览量等）的重要性，以影响 LeadBoxer 分配的潜在客户分数。当潜在客户准备好获得资格时，LeadBoxer 会报告并通知负责的销售人员。相...
GlassHive
glasshive.com
让销售和营销变得简单而有趣。 GlassHive 是在团队的精心开发下开发的，该团队曾与各种规模的 MSP 合作，帮助他们实现销售和营销梦想。 一路走来，我们不断看到同样的挣扎。可见性、问责制、手动数据管理——无论是哪家公司，他们都必须付出努力来消除相同的瓶颈。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们抓到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
Adentro
adentro.com
Adentro 是唯一基于访问的营销平台，可与店内 WiFi 配对，以推动真实的客人访问并证明这一点。我们的技术可帮助您识别未知客户、吸引新客户并衡量他们的访问行为。我们专有的 Walk-Through Rate™ 与丰富的客户档案相结合，简化了您推动和衡量您所在地点收入影响的方式。您正在投资数字广告吗？利用我们超过 5300 万消费者的数据库，将您的营销活动定位到访问像您这样的企业的当地人。 Adentro 可以帮助您更好地了解您的客人，从而实现更有效的营销并提高投资回报率。
Skylead
skylead.io
使用多渠道外展、if/else 操作并连接无限的电子邮件帐户，以最大限度地增加与潜在客户的接触点。 Skylead 是您的智能 LinkedIn 自动化工具和冷电子邮件软件。
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
Overloop
overloop.com
Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款面向销售人员的 Gmail 和 Outlook 插件。适用于 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 销售支持平台成立于 2011 年，提供具有世界一流 Salesforce 集成的一体化销售生产力平台。我们懂了。您在收件箱中工作以与客户联系。您需要所有工具才能在一个地方完成交易。与潜在客户联系、设置温暖活动、安排会议并跟踪附件，所有这些都可以从您的收件箱中完成。通过我们的 Salesforce 集成，您无需离开收件箱即可将信息记录到 Salesforce。没有人喜欢忙碌的工作。现在，您可以在工作时查看和更新 Salesforc...
Paage
paage.io
数以千计的 AE 使用 Paage.io 来更快地完成交易。这一切都从“页面”开始，这是一个迷你登陆页面，您可以与买家共享，其中包括他们在内部向您推销所需的所有资源。与其在收件箱中丢失带有附件的长电子邮件，不如发送页面并让您的产品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一个“交易室”，使收入团队（销售和客户成功）能够在共享项目空间（与您的 CRM 集成）内与客户更有效地协作。机会（新客户或扩张）关闭速度加快 25%，变得更加可预测，同时避免无效的电子邮件循环、错过最后期限和混乱的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一个直播视频购物沙盒，通过个人点播直播将人际互动带入现代购物。
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haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 将整个交易整合到一个协作平台中，同时获取有关“如何”推进交易以及“做什么”来完成交易的情报。发现危险信号并处理风险，避免在混乱的电子邮件线程和过时的文件上花费无数时间。简化沟通，始终让利益相关者保持一致并承担责任。通过提高交易可见性、组织最佳实践、完善的后续步骤和共同行动计划模板，提高销售团队的获胜率并缩短创收时间。