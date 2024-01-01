替代项 - Ooma Office
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 来从竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款简单的企业协作电话。它的设计直观有效，是一种可靠且强大的基于云的呼叫和消息传递解决方案，可以改变您的团队管理客户和联系人关系的方式。凭借深度集成和可配置性，OpenPhone 可帮助企业提高生产力并提高客户满意度以推动增长。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Twilio
twilio.com
Twilio 为商业通信的未来提供动力，使电话、VoIP 和消息传递能够嵌入到 Web、桌面和移动软件中。我们负责处理杂乱的电信硬件，并公开全球可用的云 API，开发人员可以与之交互以构建智能且复杂的通信系统。当您的应用程序的使用量增加或减少时，Twilio 会自动随您扩展。您只需为使用的内容付费——没有合同，没有恶作剧。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虚拟电话领域拥有 20 多年专业知识的团队创建，可轻松适应您的业务工作流程。我们的可定制设置可确保解决方案满足您的独特需求，从而简化沟通并提高收入。突出属性：实时反馈工具、专用主管工作区和详细的座席绩效报告可提供高效的管理和深入的绩效分析。有效的呼叫处理：高效的呼叫管理功能和多级 IVR 系统确保对客户询问的顺利、及时的响应。简化的记录保存：语音邮件记录有助于轻松参考和高效跟进。直观的界面：用户友好的界面包含这些强大的功能，简化了导航和操作。坚定不移的支持：我们忠诚的支持团队随时准备协助解决实时入职或任何其他问题，强调我们致力于让您满意。选择 MightyC...
Nextiva
nextiva.com
Nextiva 是一家统一 CXM 公司，提供人工智能驱动的客户体验解决方案。 Nextiva 凭借其一体化客户体验平台，每年为 100,000 多家企业和数十亿次对话提供支持。 Nextiva 通过一个人工智能驱动的通信中心改变了企业与客户互动的方式。 15 年来，公司对 Amazing Service® 的承诺和以客户为中心的方法一直是其基石。 Nextiva 成立于 2008 年，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，在首轮融资中从高盛资产管理公司获得了 2 亿美元资金，2021 年末该公司估值达到 2.7 亿美元。欲了解更多信息，请访问 www.nextiva.com。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是为全球公司提供在线视频会议的行业领导者，现已成为 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款专为中小型企业打造的一体化通信软件。该会议解决方案可单独购买，每天受到数百万人的信赖，可实现实时虚拟通信和协作。获得快速、简单且可靠的专业在线会议解决方案，使客户能够面对面会面，通过会议中聊天或电话会议与同事联系，并屏幕共享他们的演示文稿，所有这些都只需单击一个按钮即可。在屡获殊荣的协作解决方案的推动下，没有什么可以与您的团队或业务的动力相媲美，GoTo Connect 的会议解决方案将生产力与灵活性结合起来，让员工随时随地在任何设备上高效工作。
CallHippo
callhippo.com
CallHippo 是下一代商务电话系统，可帮助您与客户联系。CallHippo 易于使用，同时提供强大的功能以及 Power Dailer 和自动呼叫分配等高级功能。我们广泛的报告和无缝集成使销售和服务团队能够与客户进行有效的对话。 CallHippo 提供世界一流的 24*7 支持，并可通过桌面和移动应用程序访问，受到全球 5000 多家公司的信赖。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 ...
Ring4
ring4.com
经济实惠且简单的在线商务电话系统。 30 秒内设置您的商务电话号码，并在云端进行通话、短信和视频会议。告别昂贵的额外 SIM 卡、数据套餐和固定电话。
Grasshopper
grasshopper.com
使用 Grasshopper（专为企业家和小型企业设计的虚拟电话系统）让声音听起来更专业并保持联系。 Grasshopper 的工作方式与传统电话系统类似，但不需要任何硬件，我们的移动和桌面应用程序使您可以在任何有业务开展的地方进行通信 - 在手机上、在办公室还是在家里。从我们的本地、免费和个性电话号码库存中找到完美的号码来建立您的企业形象。凭借一组强大的功能，您将能够为团队中的每个部门或员工提供分机、转录语音邮件并发送他们通过电子邮件。 - 本地、免费电话或个性号码 - 转入您现有的电话号码 - 无限制的商务电话和短信 - 将呼叫转接到任何设备 - 无限制的分机和自定义问候语 - 语音邮件和...
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work 是一个用于电话、视频和消息传递的一体化协作中心。它为每位员工带来强大、安全的统一通信和协作体验，并可以方便地在任何设备上随时随地执行更多操作。 8x8 Work 提升您的企业通信系统的质量和可靠性： - 通过基于云的现代电话系统为您的企业提供竞争优势。业界领先的全球覆盖范围，覆盖超过 55 个国家/地区，并提供 99.999% 的正常运行时间 SLA 保证。 - 在办公室或旅途中获得屡获殊荣的语音质量、强大的分析功能以及用于管理所有位置的单一管理平台。 - 使用一款应用程序即可满足您的所有业务通信需求。整合供应商以简化 IT 管理并提高员工效率和生产力，无论工作方式、地点或设...
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。 语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
KrispCall
krispcall.com
KrispCall 是一款面向现代企业的云电话系统，为高增长的初创公司和现代企业提供高级功能。通过 KrispCall，您可以立即获取 100 多个国家/地区的免费电话、本地电话、移动电话和国内电话号码。您可以立即拨打电话或发短信、跟踪和收听通话录音、与您喜爱的 CRM 系统集成、在云中建立多地点销售和支持呼叫中心等等。使用 KrispCall，企业可以快速轻松地进入新市场并为客户提供更好的体验，而无需投资昂贵的物理基础设施。这是一种经济实惠且高效的解决方案，使公司能够扩大业务并提高客户参与度。 KrispCall 在一个可供任何组织访问的平台上提供企业级功能。无论您是一家试图获得更多客户的初...
iPlum
iplum.com
iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
Textr Team
textrapp.com
Textr Team 是一款商务短信和通话应用程序，可让您的团队在一个平台上跨任何设备进行通信。非常适合独资经营者、初创企业和小型企业。获取来自美国、加拿大、英国的多个本地号码，包括您企业的免费电话号码，并让您的团队成员参与通话、发短信等操作。
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone 是一家基于云的商务电话服务提供商，通过强大的 uCaaS 工具帮助企业提高绩效。 net2phone 深受全球客户和合作伙伴的信赖，通过提供最高质量的电话解决方案、各种先进功能、本地技术支持以及超越商务电话连接的创新，颠覆了电信市场。请求 net2phone 产品演示，了解我们领先的商业通信工具如何为您的组织提供支持。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易于使用的多渠道云通信解决方案（通话、短信、视频通话、电子邮件...），旨在增强客户体验并最大限度地提高销售额。借助直观且易于管理的界面，为您的客户和潜在客户提供个性化体验，并提高销售和客户服务团队的工作效率。我们先进的监督和辅导功能使您能够密切监控运营并快速培训您的团队成员。 Ringover 与 80 多种业务工具（CRM、帮助台...）集成，简化任务以提高效率。
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音...
Sonetel
sonetel.com
在您选择的任何城市和国家/地区拥有自己的本地电话号码。随时随地接听电话。每月 1.79 美元起。
Telnyx
telnyx.com
Telnyx 是下一代通信和连接平台，可在私有全球 IP 网络上提供运营商级服务。我们简单的任务控制门户和 API 意味着您可以轻松地将语音、消息传递、传真、无线、存储、推理等集成到您的应用程序中。每个 Telnyx 客户都可以获得 24/7 内部工程支持，以及配置管理、企业级安全和欺诈检测等免费服务。
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze 是一种现代电话解决方案，其功能使其成为小型企业的一站式通信环境。它允许创建新的电话号码或移植现有电话号码、拨打和接听电话以及消息，并将私人成员评论添加到客户时间表中。全部集中在一个共享收件箱中。额外的选择是网站的点击通话按钮（又名通话小部件），以便客户可以从任何地方免费拨打电话。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 为各种规模的公司提供全面的语音电信解决方案。从 100 多个国家/地区的虚拟号码和免费的云 PBX，到免费的 CRM、呼叫跟踪和各种网站小部件 - 您可以在几分钟内以极具吸引力的价格完全建立您的商务电话系统。
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度...
Truly
truly.co
推出第一个适用于 Salesforce 的销售流程优化平台，无需代表手动数据输入。与使销售代表更容易更新 CRM 的销售工具不同，Truly 完全消除了这种需要。 - Truly Capture 产品（电子邮件、语音、网络会议、短信）可自动捕获销售队伍中比任何竞争产品更多的活动数据（比 Outreach 等销售参与工具多 68% 的电子邮件，比 LiveOps 等呼叫中心软件多 33% 的呼叫，6%比 Kong 等对话智能工具更多的网络会议）-真正的 AI 丰富了您的所有活动数据，并在 Salesforce 中提供可报告的结构化元数据。转录使您的对话内容可在销售人员中报告和搜索。对话分析向您显...