替代项 - OnVoard
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技术公司，提供的软件允许品牌和零售商在其电子商务网站上收集、展示和分析不同形式的用户生成内容 (UGC)。PowerReviews 功能包括产品评级和评论、问答 (Q&A) 、产品采样、图像、视频和社交内容以及不同的分析工具，以检查用户生成内容的影响并基准产品性能。 PowerReviews 总部位于芝加哥，在伦敦设有办事处，为 EMEA 市场提供服务。
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
Trustable
trustable.ai
让您的客户为您进行销售。 Trustable 让您可以轻松收集客户的文字和视频推荐。在一个平台上管理社交证明和忠诚度计划。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一个社交媒体聚合器，它收集并显示来自任何社交媒体网络（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入胜的用户生成内容。然后，精选的内容通过小部件嵌入为您网站上的定制社交墙。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，这些公司有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
JustReview
justreview.co
嵌入来自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的评论。 Airbnb、沃尔玛、速卖通、Capterra、Product Hunt、黄页、Google 购物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需几秒钟即可访问您的网站！
Feefo
feefo.com
Feefo 是全球最大的经过验证的买家评论平台。 我们帮助全球企业收集真实、经过验证的客户评论和见解，从而帮助您改进产品和客户体验。
Taggbox
taggbox.com
#1 用户生成内容平台，用于跨不同营销接触点创建和发布 UGC 活动。完美的 UGC 平台，可成功提高品牌信任度、知名度、用户参与度和销量。
Stamped
stamped.io
为您的电子商务商店利用产品评论和客户奖励的力量。提高销售额和客户保留率的最简单方法。
Sendlane
sendlane.com
通过电子邮件和短信为 BigCommerce 提供卓越的电子商务客户体验。
xSellco
xsellco.com
xSellco 反馈通过请求满意客户的评论来帮助您获得积极反馈。该软件使您能够在正确的时间向正确的客户请求对正确产品的反馈，从而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的卖家评级。根据 SKU、产品类型、准时交货、目的地等因素定制针对订单的反馈请求，以便您可以增加正面评价、促进销售并发展您的业务！更好的反馈，更好的销售！
WizVille
wizville.com
WizVille 将客户体验转变为增长引擎！我们的平台使所有员工能够在售前、售中和售后的所有联系渠道上参与优化客户体验，从而获得更多忠诚的促销客户。平均而言，我们的客户每年获得 10% 的 NPS，并将他们在公共客户评论平台上的评级提高 20%。
Videowise
videowise.com
Videowise 是一个电子商务视频平台，可帮助品牌和零售商在在线商店上创建交互式和可购物的视频体验，以提高参与度和转化率。与传统视频平台不同，Videowise 提供以商业为中心的视频基础设施，可保护页面速度、通过自动化节省商家时间，并通过高级视频分析提供更多见解。使用 Videowise 的向上滑动视频播放列表，品牌和零售商可以通过交互式产品发现来吸引购物者，并更好地传达其产品的价值主张，从而不可避免地推动销售增长。
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop 通过让 SaaS 产品和小型企业捕获客户反馈而无需担心负面的公众评论，从而获得更多 5 星级评论。我们的专有技术使业主能够公开获得积极的评论，而建设性的反馈则保密。
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks 与 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的线上和线下零售商合作。 TestFreaks 提供汇总评论、评级和视频内容，以及用于收集、审核和管理 UGC、卖家评级和问答的主动解决方案。 TestFreaks 在审核领域拥有 10 多年的经验，提供市场上价格最具竞争力的解决方案之一。 TestFreaks 在北欧、中东、澳大利亚和其他地区拥有巨大的影响力，是零售商和客户都可以信赖的品牌。
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader 帮助企业从客户那里生成重要的反馈和评论。
Revain
revain.org
用户评论和推荐，包括最佳产品的实时照片和视频，例如：电子、时尚、美容、家居和厨房等。
RealReviews.io
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我们是一支专注的团队，致力于为明智的决策提供可靠的信息。凭借技术、数据分析和服务方面的专业知识，我们确保准确的见解。我们的平台促进分享和支持，倡导 realreviews.io 的透明度。
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