OneTake（以前称为 Nuro.video）是一款自主 AI 视频编辑器，可完全自动化视频编辑过程。 它旨在使创建和发布视频内容变得简单高效。 通过提供未经编辑的原始素材，AI 视频编辑器能够快速转录、分析素材并将其编辑为带有标题、转场和动画的可立即发布的视频。 AI编辑器为用户完成所有工作，帮助他们一键创建专业视频。人工智能编辑器旨在为视频创作者节省时间和金钱。 它可以在 1.5 分钟内编辑一个视频，而自由职业者通常需要 2.5 天。这每年可以为用户节省数百甚至数千美元。 人工智能编辑器还包括自动章节、关键亮点摘要以及视频中的可点击链接和号召性用语等功能。 OneTake AI 非常适合创建视频课程、快速为 YouTube 创建免费内容、创建销售视频和网络研讨会以及为现有内容添加更多价值。 它被设计为易于使用，编辑器像文本文档一样易于使用。它还包括一个视频播放器，可以嵌入到没有广告的网站上。 总体而言，OneTake AI是一款功能强大的AI视频编辑软件，可以帮助用户快速高效地创建专业的视频内容。

网站： onetake.ai

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