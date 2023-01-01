替代项 - OneMob

Curious Thing

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Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。请通过 hel...