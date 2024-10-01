替代项 - OnceHub

KoboToolbox

kobotoolbox.org

Kobo 是一个国际非营利组织。他们托管并维护 KoboToolbox，这是一个创新且可访问的开源平台，用于收集人道主义、发展、健康和其他社会影响倡议组织使用的调查数据。其使命是为组织提供优质数据工具，使他们能够产生推动全球积极变革的见解。我们为非营利组织提供免费访问我们平台的权限，使世界各地的当地组织能够使用 KoboToolbox 发挥作用。 KoboToolbox 是一个用于数据收集、管理和可视化的开源平台。作为非营利部门使用最广泛的主要数据收集工具，它是全球超过 14,000 个社会影响力组织的首选工具。 几乎在世界上每个国家，涉及人道主义行动、全球发展、环境保护、建设和平和人权的...