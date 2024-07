Once Upon a Bot 是一款人工智能驱动的工具,使用户能够从头开始创作儿童故事。该平台结合了两种最先进的人工智能模型(GPT-3 和 Stable Diffusion),生成独特且适合用户偏好的故事。 用户可以上传自己的照片以在他们的故事中展示,并可以选择他们创作的阅读水平和语言。 Once Upon a Bot 适合各个年龄段,对于孩子们来说,这是提高阅读技能的好方法,同时还能享受创作富有想象力的故事的乐趣。 该平台允许用户编辑、导出和分享他们的故事,并提供旁白功能,以便用户可以在大声朗读他们的故事时聆听他们的故事。

网站: onceuponabot.com

