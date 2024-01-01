Once Upon a Bot

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Once Upon a Bot 是一款人工智能驱动的工具，使用户能够从头开始创作儿童故事。该平台结合了两种最先进的人工智能模型（GPT-3 和 Stable Diffusion），生成独特且适合用户偏好的故事。 用户可以上传自己的照片以在他们的故事中展示，并可以选择他们创作的阅读水平和语言。 Once Upon a Bot 适合各个年龄段，对于孩子们来说，这是提高阅读技能的好方法，同时还能享受创作富有想象力的故事的乐趣。 该平台允许用户编辑、导出和分享他们的故事，并提供旁白功能，以便用户可以在大声朗读他们的故事时聆听他们的故事。

网站： onceuponabot.com

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