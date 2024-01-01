ON1 的肖像 AI 图片修饰插件是一款功能强大的工具，它利用机器学习快速、轻松地增强和修饰肖像。 该软件专为专业摄影师和爱好者设计，可完美修饰每一张脸，为用户提供专业级的效果。 通过人像AI修图插件，用户可以轻松去除瑕疵、平滑肌肤、增强五官，打造出令人惊叹的人像。 该插件利用先进的机器学习算法来自动识别和纠正常见问题，例如瑕疵、皱纹和肤色不均。 该插件与综合照片编辑软件 ON1 Photo RAW 无缝配合，允许用户将肖像修饰无缝集成到他们的工作流程中。 它可以直接从 ON1 网站购买或订阅。 除了人像修饰功能外，ON1 Photo RAW 还提供一系列其他功能和工具，包括照片组织、冲洗照片、遮罩工具、降噪、天空编辑和各种照片效果。 该软件还支持 Adob​​e Lightroom、Adobe Photoshop 和 Capture One 等流行编辑软件的插件。无论您是专业人像摄影师，还是希望增强照片质量的爱好者，ON1 的人像 AI 图片修饰插件都是一款有价值的工具这简化了创建具有专业级效果的令人惊叹的肖像的过程。

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