替代项 - Omniengage
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
HighLevel
gohighlevel.com
增长最快的数字营销机构白标平台。 CRM、电子邮件、2 向短信、漏斗生成器等等！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage：用于运营 MSP 业务的专业服务自动化 (PSA) 软件。 利用经过验证的 PSA 解决方案简化您的运营。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise 使技术服务提供商能够利用屡获殊荣的 MSP 技术和 IT 管理软件套件更快地实现其目标。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是一款经济实惠的一体化营销、销售、支持和免费 CRM 软件，可供成长中的公司吸引网络访问者并转化为满意的客户
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私营计算机技术公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。
vcita
vcita.com
借助面向小型企业的一体化业务管理应用程序推动更多业务并提供优质服务 |
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
Sendcloud
sendcloud.com
自动化您的运输流程，同时提供最佳的交付体验。通过领先的运输软件轻松连接到 80 多家承运商。
Ontraport
ontraport.com
使用 Ontraport 自动化、连接和优化您的营销 — Ontraport 是一款旨在开启您的业务的 CRM 和营销平台。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Mautic
mautic.org
莫蒂克社区 支持世界上最大的开源营销自动化项目
Simplero
simplero.com
您的在线业务变得简单 Simplero 为您提供建立和发展成功的在线教育业务所需的所有工具，这些工具全部集中在一个地方。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
Kizen
kizen.com
Kizen 通过智能自动化和强大的人工智能连接所有数据，为任何规模的销售、营销和服务团队提供优势。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Activepieces
activepieces.com
开源、免费、自托管的无代码业务自动化工具。 Zapier 的开源替代品。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 使营销人员可以轻松创建登陆页面和竞赛、跟踪销售线索、发送电子邮件等。
BenchmarkONE
hatchbuck.com
BenchmarkONE 通过销售和营销软件帮助企业发展。我们是 CRM、电子邮件营销和营销自动化的一体化解决方案 - 专为您的工作方式而构建。通过我们易于使用的 SaaS 平台吸引客户并增加收入。
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。借助 VBOUT，您可以： - 从一处管理您的所有社交媒体。 - 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 - 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 - 使用直观的视觉生成器创建自动化。 - 培育从点击到关闭的销售线索 - 甚至更多。 - 轻松增长和维护您的受众群体列表。 - 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动...
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Springbot
springbot.com
电子邮件营销。付费广告。一起在一个平台上。 Springbot 使不断发展的电子商务企业能够在单一平台上管理其电子邮件营销和付费广告。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家领先零售商和品牌信赖的集成数字营销平台，适用于电子邮件、短信营销、身份解析、行为触发和跨渠道编排。
Sugar Market
salesfusion.com
SugarCRM（以前称为 Salesfusion）的 Sugar Market 是一个专为您打造的营销自动化平台 请求演示！
Vero
getvero.com
适用于现代数据堆栈的营销软件。 改变游戏规则的多渠道消息传递工具可帮助营销和产品团队与客户无缝沟通。
Encharge
encharge.io
行为电子邮件满足营销自动化。 根据人们在您网站上的行为发送电子邮件，并在整个用户旅程中自动化您的营销流程。第一个面向初创公司和数字企业的营销自动化平台，可与您使用的应用程序集成。
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与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一体化平台如何让您创建营销自动化，通过电子邮件、短信、社交、推送通知和登陆页面吸引您的联系人。
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub 将销售、营销和服务结合在强大的 CRM 中，帮助中小型企业赢得销售并吸引客户。
Bento
bentonow.com
Bento 是一个为在线企业创建的强大的消息自动化平台，具有强大的电子邮件和短信营销自动化功能。
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您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Clientify
clientify.com
CRM 可帮助您将更多联系人转化为客户。简单、强大且使用您的语言。 利用全球数千家拉丁公司最喜爱的平台来组织您的销售、数字营销和商业团队。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Plumb5
plumb5.com
通过网络、移动设备、电子邮件和短信开展全渠道营销活动。轻松使用推送通知和应用内消息传递。 Plumb5 是一个实时客户参与平台，可帮助营销人员通过智能营销策略保持用户参与度并赢回用户。人工智能赋能营销自动化
Maropost
maropost.com
电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
Leadfox
leadfox.co
Leadfox：您的在线营销策略的控制中心。 [http://bit.ly/2mj2mMJ] 借助我们的营销自动化软件 Leadfox，您可以部署并最大化您的所有营销策略，包括电子邮件、广告、登陆页面、弹出窗口、横幅、A/B 测试。 Leadfox 被 100 多个国家/地区的数千名用户使用，是一款经济实惠、易于使用、自动化、一体化的营销平台。我们的使命是通过易于使用的解决方案和培训帮助中小型企业和机构进入数字营销世界。更多信息请访问我们的网站：http://bit.ly/2mj2mMJ
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 帮助品牌在每次客户互动中提供相关、互联的体验。其用于智能客户参与的 Smart Hub 平台为品牌提供了完整的工具包，可在整个全渠道旅程中无缝地实时提供 1:1 体验，包括实时数据统一、受众细分、预测智能、1:1 个性化、全渠道编排和无与伦比的规模。这个灵活、易于使用的平台可以统一来自任何来源的客户数据，通过可定制的人工智能解锁智能，并使用智能决策实时激活跨接触点的数据。提供以客户为中心的体验、增加收入和推动成果的道路从未如此快捷。 Blueshift 的智能客户参与平台通过统一、通知和激活数据，在整个全渠道旅程中提供相关的互联体验。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与您的潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...