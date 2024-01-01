Old'aVista 是一个独特的在线平台，旨在保护和庆祝互联网的历史。 Old'aVista 的一些主要亮点包括： * 搜索引擎：该网站提供了一个搜索引擎，允许用户搜索互联网早期的庞大内容数据库，涵盖多种语言，包括英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、意大利语和德语。 * 互联网档案集成：Old'aVista 与互联网档案集成，允许用户访问大量存档网页、软件下载和其他过去的数字工件。 * 目录和类别：该网站将其内容组织成各种目录和类别，涵盖艺术与人文、商业与经济、计算机与互联网、教育、娱乐、政府、健康、新闻与媒体、娱乐与体育、参考、区域、科学和社会科学。 * 老式软件和游戏：Old'aVista 提供一系列老式软件、游戏和演示，用户可以通过模拟器或虚拟机访问和体验。 * 社区参与：该平台通过留言簿、聊天以及对帮助维护和扩展网站的支持者的认可等功能鼓励用户参与。 * 保存互联网历史：Old'aVista 的核心致力于保存和开放早期互联网时代丰富的历史和文化文物，确保这些数字宝藏不会随着时间的流逝而消失。

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