OctoEverywhere

OctoEverywhere

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：octoeverywhere.com

使用 WebCatalog Desktop 上“OctoEverywhere”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Gadget 是一款 3D 打印 AI 故障检测助手，它使用最先进的计算机视觉算法来检测各种故障，例如意大利面条、层移位、粘附问题和其他打印错误。 它可用于自动暂停打印或通过短信、电子邮件、Telegram、Discord、Slack 和其他服务发送通知。 Gadget 还可以提供全帧速率链接和快速视图以及 OctoPrint 应用程序支持。 人工智能驱动的技术不断学习，用户可以提供反馈以帮助提高准确性。 OctoEverywhere 支持者可以获得额外的福利，例如更快的检测时间、先进的人工智能检测模型、自动打印暂停等等。

网站： octoeverywhere.com

免责声明：WebCatalog 与“OctoEverywhere”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Printnanny

Printnanny

printnanny.ai

Distill

Distill

distill.io

Threado AI

Threado AI

threado.com

BookBaby

BookBaby

bookbaby.com

Level Frames

Level Frames

levelframes.com

Irida Labs

Irida Labs

iridalabs.com

Finch 3D

Finch 3D

finch3d.com

ximilar

ximilar

ximilar.com

Teesom

Teesom

teesom.com

Inkmonk

Inkmonk

inkmonk.com

Jepto

Jepto

jepto.com

NewReleases

NewReleases

newreleases.io

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策