Gadget 是一款 3D 打印 AI 故障检测助手，它使用最先进的计算机视觉算法来检测各种故障，例如意大利面条、层移位、粘附问题和其他打印错误。 它可用于自动暂停打印或通过短信、电子邮件、Telegram、Discord、Slack 和其他服务发送通知。 Gadget 还可以提供全帧速率链接和快速视图以及 OctoPrint 应用程序支持。 人工智能驱动的技术不断学习，用户可以提供反馈以帮助提高准确性。 OctoEverywhere 支持者可以获得额外的福利，例如更快的检测时间、先进的人工智能检测模型、自动打印暂停等等。

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