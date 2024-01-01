替代项 - ObservePoint

Blue Triangle

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每个红灯都不一样。也不是每一个商业机会。蓝色三角为您提供对技术、安全、业务和营销 KPI 的统一跟踪，例如断开的链接、缺货、跳出率和退出率等等 - 所有这些都在一个可定制的仪表板中。数字体验监控只是故事的一部分。想象一下可操作的见解的力量，它告诉您哪些问题正在剥夺您最多的收入，以便您可以在它们影响您的网站之前解决它们。与可观察性工具或数字体验管理解决方案不同，蓝三角以业务成果开始和结束。首先，量化网站或移动应用程序上的用户摩擦造成的收入损失。然后，根据业务和客户体验影响，优先考虑在哪里部署有限的时间和资源来解决摩擦点。最后，验证网站优化工作的实际业务成果以证明投资回报率。