替代项 - Nucleus Research
G2
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根据用户评级和社交数据比较最佳的商业软件和服务。针对 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和营销软件的评论。
SparkToro
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我们的使命是让您的受众轻松发现网站、博客、播客、社交帐户和出版物。
TechInsights
techinsights.com
权威的半导体微电子情报平台。
Taloflow
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Taloflow 可以为您的用例确定最佳的云基础设施和 API 产品，为您的每个重大决策节省数周时间进行令人费解的分析。
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas 是增强型投资智能平台，一方面旨在全面整合和简化整个投资流程——从交易发起、执行、监控到投资者退出，另一方面简化处于不同阶段的企业家的重复融资过程。 TeQatlas 帮助轻松筹款、投资和退出，同时消除低效的定价和中介障碍，并将风险降至最低。 TeQatlas 旨在通过将参与者的社交、智力和金融资本纳入平台，连接和利用由人工智能驱动的投资者对投资者和投资者对被投资者的协作。 TeQatlas 平台带来的最重要的价值之一是网络效应。我们能够覆盖的潜在网络容量是数百万用户。这是我们对目标受众或参与网络的用户的愿景。 投资者（资本供应方） - 寻找并瞄准主要投资机会，包括经验丰...
SPEEDA Edge
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体验 SPEEDA Edge 的变革力量，这是一个突破性的创新研究中心，重新定义了效率和成本效益。 SPEEDA Edge 结合了专家分析师、强大的数据工程以及在美国、日本和斯里兰卡的全球运营，支持对 1000 多个新兴行业领域的探索。它将 1000 个细分市场无缝连接到综合性 2M 公司数据库，利用 AI/ML 和分析师见解制作个性化的月度报告和每周新闻通讯。通过趋势分析、竞争基准测试和定制报告来提升研究水平。 SPEEDA Edge 加速创新研究，彻底改变您在单一动态平台中发现趋势、竞争对手和见解的方式。
Lumose Marketplace
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Lumose Marketplace 是一个专为小型律师事务所打造的软件、工具和服务比较平台。 Lumose Marketplace 的目标是为律师提供为其公司购买供应商的最佳选择，无论是从客户门户软件还是律师助理招聘服务。 Lumose Marketplace 的列表旨在仅传达访问者需要的最重要信息，以尽快确定产品/服务是否合适。
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services 是领先的机构信息资源提供商，包括发现、期刊和电子包服务、研究数据库、电子书、数字档案、医疗保健资源、企业资源、读者咨询等。 EBSCO 满足学术机构、学校和公共图书馆以及医院和医疗机构、企业和政府机构的研究需求。
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Buyr.com 是一种新的购物方式，它易于使用，并且允许您根据产品而不是商店进行购物。 Buyr.com 建立了专利算法来为您提供最优惠的价格。 乍一看，buyr.com 可能与许多其他电子商务平台相似，buyr.com 与其他电子商务平台的不同之处在于buyr.com 的专利技术、交付速度以及可用产品的范围和质量。能够提供。 如果您不喜欢标价，请使用 buyr.com 出价并节省！ 凭借无缝的一键式购买且无年费，buyr.com 消除了结账的麻烦，让您可以在多家零售商处购物，并以最优惠的价格上门。没有额外费用或送货费。
Baymard
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Baymard Institute 为您提供超过 130,000 小时的大规模用户体验研究 - 揭示哪些设计会导致可用性问题、如何创建“最先进”的用户体验，以及您的用户体验性能如何与行业领先的网站相媲美。 该研究以文章、基准、用户体验案例研究、页面设计演练的形式发表在广泛的 Baymard Premium 研究目录中。 Baymard 的研究成果被来自 80 多个国家/地区的 3,000 多家电子商务公司、研究人员和用户体验设计师使用，其中包括 71% 的财富 500 强电子商务公司（包括 Google、Home Depot、Etsy、Nike 等）。 ）
Batimatech
batimatech.com
Batitech 是一家非营利组织 (NPO)，作为建筑、技术和可持续发展社区的催化剂，其使命是促进 Batimatech 商业生态系统和机构中最佳数字解决方案的创新、协作、敏捷性和集成。
ABI Research
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ABI Research 是一家全球技术情报公司，为世界各地的技术领导者、创新者和决策者提供可行的研究和战略指导。 ABI Research 处于终端市场公司和 技术解决方案提供商，通过推动成功的技术实施和提供经过验证的吸引和留住客户的策略，充当无缝连接这两个细分市场的桥梁。
Pangea.ai
pangea.ai
招聘技术团队仍然是公司面临的最大商业挑战之一。 Pangea.ai 通过聚合经过顶级审查的开发机构来实现更快、更简单的招聘，从而解决了分散的人才市场中的招聘困难。 灵活的招聘选项可满足任何需求。 * 基于项目构建产品 * 立起整个开发舱 * 工程团队扩充服务 工作原理：您可以使用 Pangea.ai 的自助即时匹配来寻找适合您需求的代理机构，或与我们的团队成员之一联系，他们可以为您寻找项目提案。 在您需要的地方与分布式软件开发人员和团队合作。 Pangea.ai 的全球覆盖服务与世界各地任何时区至少有 4 小时的重叠。除了英语之外，Pangea.ai 的人才还精通 15 种以上语言。 ...
Omdia
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Omdia 是全球分析师和咨询领导者，可帮助您连接整个技术生态系统的各个点。 Omdia 对技术市场的深入了解与 Omdia 的可行见解相结合，使组织能够做出明智的增长决策。
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com 是一个在线、发现、推荐和交易平台，提供最佳云解决方案商业软件和基础设施，还可以帮助您省钱。 MyCloudbazaar 使最终用户能够在一个集中、易于使用且直观的市场中通过单点登录、统一发票和按使用付费模式搜索、发现、比较、购买和管理其软件应用程序。 MyCloudbazaar 致力于通过提供商业软件和基础设施解决方案的免费咨询来帮助用户，确保在精心策划的环境中与按行业和功能隔离的应用程序最匹配他们的业务需求。 MyCloudbazaar 通过全面负责云计算的管道工作来减轻中小企业的压力，使他们能够专注于自己的核心业务。 对于大型企业，MyCloud...
mTab
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mTab 是领先的数据驱动型企业所依赖的屡获殊荣的市场洞察平台。 mTab 平台将数据源转化为精简的故事，帮助品牌更好地了解其客户和竞争对手，从而为决策提供支持并提供卓越的体验。
digitGaps
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digitalGaps 是一家总部位于加利福尼亚州的全球市场情报公司，深受《财富》全球 500 强企业青睐，也是《福布斯》全球 2000 强和全球 RepTrak 100 强企业首选的合作伙伴。digitGaps 以现成报告的形式提供全球商业信息、见解和情报，例如以及为垂直行业和 80 个市场的专业人士和研究人员提供定制研究。 digitalGaps 坚信，通过可操作的洞察力和专业知识，通过使用严格的方法来确保所有数据和评级准确、诚实和公正，为客户提供价值。 digitalGaps 与高层管理人员合作，帮助他们做出更好的决策，并帮助他们将这些决策转化为行动。
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research 是一家总部位于硅谷的技术研究和咨询公司，为寻求通过早期采用指数技术实现业务转型的公司提供战略指导。
Clarivate
clarivate.com
Clarivate 是全球领先的信息服务提供商。科睿唯安将人们和组织与他们可以信赖的情报联系起来，以改变他们的观点、工作和我们的世界。我们基于订阅和技术的解决方案与深厚的领域专业知识相结合，涵盖学术界和政府、生命科学和医疗保健以及知识产权领域。
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CarrierSource 是一个承运人审查网站，旨在帮助货运公司在网上建立公平的声誉，同时为经纪人和托运人的审查过程提供另一层同行审查。每个活跃的承运商在 CarrierSource 上都有一个免费的个人资料，他们可以在其中公开展示其公司信息、收集客户的评论、创建品牌，并轻松被经纪人和托运人找到。经纪人和托运人可以免费根据航线或位置搜索承运人，了解有关其服务的更多信息，并阅读与他们合作的其他人的同行评论。
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Appwiki 是荷兰排名第一的软件咨询网站。荷兰企业，从个体经营者、中小企业企业家到大型企业决策者，都从中发现和选择商业软件。他们根据 Appwiki 研究和背景、用户评论和软件功能来做到这一点。 由于云软件带来的巨大好处，荷兰有一大群企业家希望从 Excel 等程序转向云软件。由于供给量大，一些企业家已经只见树木不见森林。 Appwiki 是针对这一群体和初创企业家的指南，引导他们穿越企业软件森林并帮助他们选择正确的软件。借助正确的云软件，您可以在开展业务时获得优势。 Appwiki 希望帮助企业家抓住这个机会。
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Forrester 是世界上最具影响力的研究和咨询公司之一。 Forrester 帮助技术、客户体验、数字、营销、销售和产品功能领域的领导者利用客户至上的理念来加速增长。 通过 Forrester 的专有研究、咨询和活动，全球各地的领导者能够在工作中大胆行动，驾驭变革，并将客户置于领导力、战略和运营的中心。 Forrester 的独特见解基于对全球超过 700,000 名消费者、商业领袖和技术领袖的年度调查；严格客观的研究方法，包括 Forrester Wave™ 评估；超过1亿条实时反馈票数；以及 Forrester 客户的共同智慧。
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Gartner 为全球技术业务领导者提供技术研究，以便就关键举措做出明智的决策。
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