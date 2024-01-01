NSFW JS

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网站：nsfwjs.com

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NSFWJS 是一个 JavaScript 库，旨在帮助识别客户端浏览器上可能不合适的图像，而无需将图像发送到服务器。 该库由 TensorFlowJS 提供支持，TensorFlowJS 是 JavaScript 的开源机器学习库。该库经过训练可以识别图像中的特定模式，目前的准确率为 93%。 该库还包含 CameraBlur Protection，该功能可以模糊其识别为可能不合适的任何图像。该库不断改进和更新，新模型不断发布。 NSFWJS 可以免费使用，并且可以根据 MIT 许可证进行修改和分发。该库还包括一个移动演示，允许用户在移动设备上测试不同的图像。 最后，该库可以通过 GitHub 下载，并鼓励用户报告任何误报或为该库的开发做出贡献。

网站： nsfwjs.com

免责声明：WebCatalog 与“NSFW JS”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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