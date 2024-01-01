NovelistAI 是一个人工智能驱动的网站，使用户能够轻松创建自己独特的故事、小说和互动书籍。用户可以选择多种类型和风格，从而打造个性化的阅读体验。 该平台提供了一个用户友好的界面，允许在构建独特的角色、情节和设置时自由和灵活。 NovelistAI还提供“无限故事”格式，允许用户在阅读时编写新的章节，以及互动故事或游戏书，让他们可以扮演主角的角色并做出影响故事的选择。 此外，用户可以选择按照自己喜欢的作者的风格来写故事，甚至可以将经典小说改编成新的背景或时代。最后，该网站很快将提供其他功能，例如新类型的书籍、插图小说、导出到 EPUB 以及纸质书籍。

网站： novelistai.com

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