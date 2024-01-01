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Novable 是一个人工智能驱动的技术平台，可实现初创企业和创新探索。该平台旨在提供一种以客户为中心的创新探索方法，将 DeepMatching™ 技术与专家见解相结合。 该平台包括专业搜寻、验证和参与支持等功能，可帮助公司在短短两天内找到最合适的初创公司。 Novable 提供对上下文网络的访问，其中包括 0+ 个国家/地区和 0+ 个主题的超过 000 万家创新公司的网站内容、社交源、新闻、专利和财务信息。 公司可以用自然语言提交搜索，按照指南操作，并立即获得符合其需求的个性化结果。该平台可以过滤掉噪音并只提供重要的内容，从而节省数百个小时。 Novable 受到一些最具远见的创新专业人士的信任，根据 Trustpilot 的调查，其满意度为 97%。该平台还提供各种资源，例如客户故事、电子书和博客，帮助公司获得灵感并了解最新的创新趋势。 总之，Novable 是一个强大的工具，旨在帮助公司今天发现未来的创新。该平台旨在通过人工智能驱动的技术、专家见解和上下文网络提供无缝、高效的体验，从而全面了解初创企业生态系统。

网站： novable.com

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