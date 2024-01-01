Nolibox Creator 是一款 AI 工具，为用户提供了一种易于访问且简单的方式来利用各种 AI 功能。该工具由开源后端carefree-creator提供支持，使用户能够将各种人工智能技术无缝集成到可无限扩展的绘图板中。 Nolibox Creator 的主要目标是提供一个用户友好的平台，让个人能够轻松地免费探索和享受这些人工智能功能。 Nolibox Creator 提供的一些值得注意的功能包括 Txt2Img、VariationImg2Img、HD 擦除和替换、Inpaint、Negative Prompt、Outpaint 和 Matting。 用户可以通过参数设置进一步定制自己的体验，例如选择普通、真实、动漫、3D动漫和梦幻等不同模型。 他们还可以将艺术模式调整为简单或高级。该工具提供了多种提示生成选项供用户尝试，从创建漂亮的动漫角色或精灵少女和森林女神等奇幻生物，到生成风景、风格化的艺术品甚至传统图案。 用户还可以灵活地选择适合自己需求的艺术家、优化器和分辨率。为了增强可用性，Nolibox Creator 提供了各种操作，例如生成圆形纹理、添加图像以及启用自动排列。 此外，用户可以轻松分享他们的创作，访问有用的提示和快捷键，或联系支持团队寻求任何帮助。总体而言，Nolibox Creator 是一款综合性 AI 工具，使各种技能水平的用户能够使用大量 AI 技术轻松探索和创造。

网站： nolibox.com

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