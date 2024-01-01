NexBot

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NexBot 是一款 AI 写作助手，声称可以帮助用户“以 10 倍的速度编写完美内容”。它由 OpenAI 的 GPT-3 和 GPT-4 等先进的 AI 模型提供支持。提到的一些关键功能包括： * 快速产生想法并获得 10 倍以上的原创想法 * 用 180 多种语言编写内容 * 使用预建模板或创建自定义模板 * 获取优化的 SEO 内容 * 从免费、每周或每年付费计划中选择 * NexBot 被评为“最佳 AI 内容生成器”，获得 5 星级评价。它将该工具定位为专业人士的变革性写作伴侣，以彻底改变他们的内容创建过程。
目录:
Productivity
人工智能写作助手

网站： nexbot.ai

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