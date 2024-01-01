Netomi 得到了世界顶尖人工智能领导者的支持并受到全球最大品牌的信赖，是企业客户体验人工智能领域的领导者。 Netomi 提供多模式和全渠道认可的生成式 AI，通过内置的 AI 治理控制确保准确性、安全性和数据隐私，从而确保大规模的品牌安全对话。 我们创新的人工智能部署可确保节省成本、提高运营效率并提高客户满意度、忠诚度、收入和盈利能力。 Netomi 的无代码解决方案可在数周内完成部署，自动扩展，并为非技术用户提供全面的工具，以轻松大规模管理 CX AI。这可以降低总拥有成本、加快上市时间并减少对开发人员资源的依赖。 Netomi 成立于 2016 年，利用最新的人工智能发展来增强客户体验，为品牌提供高质量的自动化支持和工具来增强人工代理团队。 在快速发展的人工智能领域，Netomi 使品牌能够轻松满足不断增长的客户期望并提供卓越的服务。

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