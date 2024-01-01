替代项 - Neteller

Tazapay

tazapay.com

我们是 Tazapay，一家总部位于新加坡的金融科技初创公司，帮助企业无缝地进行跨境支付。我们提供结帐、支付链接和托管解决方案，以简化国际交易并帮助降低买家和卖家的在线风险。跨境支付复杂、成本高昂且笨重。信用卡通常价格昂贵，而电汇又过于麻烦，并且无法为买方或卖方提供追索权。除了我们在超过 173 个市场的卡覆盖范围之外，Tazapay 还在超过 85 个市场建立了本地收款方法的全球网络，这些市场通过单一 API 公开。这样可以使用开放银行、实时支付网络和动态地理位置来与客户的本地支付提供商相匹配，以国内支付为代价实现快速且经济高效的跨境支付。我们通过解锁跨境支付，将国际电子商务和 SaaS 平...