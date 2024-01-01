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NCAA.com 是美国大学体育协会 (NCAA) 的官方网站，该协会是美国大学体育的主要管理机构。该网站是与 NCAA 锦标赛赛事以及所有级别（第一级别、第二级别和第三级别）和体育赛事相关的新闻、比分、统计数据和信息的中心。 * NCAA 锦标赛赛事和锦标赛的实时比分、赛程表和结果，例如男子和女子篮球的疯狂三月。 * 涵盖 NCAA 体育和学生运动员的新闻、分析和专题报道。 * 有关 NCAA 锦标赛赛制、分组和资格标准的信息。 * NCAA 锦标赛赛事的票务和球迷体验详细信息。 * 与 NCAA 体育相关的视频、照片和播客等多媒体内容。 * 为 NCAA 成员学校、教练、学生运动员和球迷提供的资源。 NCAA.com 是一个全面的在线目的地，用于访问 NCAA 大学体育和锦标赛赛事的官方信息、更新和报道。

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