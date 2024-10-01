替代项 - Navigator
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Reclaim
reclaim.ai
这款由人工智能驱动的日程安排应用程序适用于忙碌的团队，可为您的任务、习惯、会议和休息找到最佳时间。通过自适应实时日程安排，恢复最多 40% 的每周工作时间，同时通过预测智能保持日历灵活性，以便在一周时间紧迫时动态维护优先事项 - 因此您始终有时间专注于工作，同时保持开放的协作态度与你的团队。您可以准确地告诉 Reclaim 您希望如何安排优先事项，就像您是一位出色的助手一样。当计划发生变化时，它会在几秒钟内自动重新调整您的日程安排。想了解更多吗？请查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任务：在日历中自动安排待办事项 • 习惯：为重复的日常事务安排灵活的时间 • 智能 1:1：找到一对一会...
Notta
notta.ai
Notta 是一款领先的 AI 转录工具和会议记录工具，可帮助将任何语音对话快速转录和总结为可操作的文本，支持 58 种语言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了转录视频/音频文件、现场演讲之外，Notta 还与 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等领先的视频会议平台集成，以生成自动会议记录。它还允许用户查看、搜索、编辑、导出记录并与团队成员共享记录，以实现无缝协作。 Notta 使您能够最大限度地发挥每次对话的价值。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 将您与其他致力于完成最重要工作的专业人士联系起来，从而改变您的工作方式。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力于帮助创业领导团队实现他们的目标，为培养组织健康和领导技能提供帮助。我们知道每个客户都是独一无二的，都有自己的梦想、团队和障碍。我们的成长生态系统将确保整个组织的健康和健康，并让每个人都像领导者一样发挥作用。凭借一套灵活的在线业务工具，Bloom 可以提供世界一流的会议软件、项目管理功能、业务计划构建功能、无与伦比的支持和无限的培训，为您独特的旅程提供支持。 Bloom 能为您的组织做些什么？ - 加强会议期间的协作 - 与团队分享公司的愿景 - 跟踪您的 KPI，发现趋势和机会 - 设定和管理短期和长期目标 - 管理流程，节省时间，避免混乱 - 获得无限制的免费...
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Read
read.ai
Read 是混合会议的终极应用程序，您可以在一个地方查看实时参与度 + 情绪分数、会议计时器和通话时间。会议结束后，您将获得一份全面的报告，其中包括即时会议回顾、文字记录、音频+视频播放以及人工智能驱动的建议。实时参与度 + 情感分数：兴趣和情绪指标 沉浸式模式：AR 应用于参与者 会议计时器：准时开始和结束会议 通话时间：确保包容性对话 会后即时会议回顾：每次会议结束后（不到 5 分钟）分钟），收到书面会议摘要、主题列表、行动项目和关键问题。会议报告：一组强大的会议指标和分析 转录：自动摘要、主题、注释、行动项目、问题 会议回放：基于指标的音频和视频播放以及导航 建议：AI 建议减少会议次数...
Sembly
sembly.ai
Sembly SaaS 解决方案使经理和团队能够记录、转录并生成带有会议纪要的智能会议摘要。适用于 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。 Sembly 在网络、iOS 和 Android 移动应用程序上提供英语和 42 多种语言版本。最智能的人工智能会议助手，可帮助轻松查看和共享会议要点、会议记录和转录。将您的会议变成可搜索的文本，突出显示关键讨论时刻，创建笔记和摘要。
Sessions.us
sessions.us
通过互动会议和网络研讨会让您的参与者惊叹不已。 Sessions 在 1 个平台上提供一切：日程安排、成绩单、房间、云存储和人工智能。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
Notiv
notiv.com
Notiv，会议智能解决方案，可让您的对话取得更好的业务成果。借助 Notiv，您可以自动： - 捕获您的对话 - 获取所讨论内容的安全转录记录 - 总结所讲内容以供快速审查 - 与您的团队或客户分享对话中的重要时刻 - 集成您的工作流程，以便您可以自由地专注于重要的事情 - 无需费力即可获取重要的行动要点、提醒和会议纪要。一点也不复杂！我们很乐意帮助您入门，请通过 [email protected] 联系我们
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Range
range.co
Range 是远程和混合团队相互检查的地方，无论是异步还是实时。按照团队首选的时间表进行高效的签到和会议，让大家都知道： – 了解谁在做什么、谁需要帮助以及他们的感受 – 回答日常团队问题、分享心情并感谢构建信任并加强团队合作的基础 – 连接您使用的工具，如 Slack、Microsoft Teams、GSuite 和 Asana，为您的签到提供支持 对于经理来说，Range 意味着不再进行微观管理，不再进行低效的状态会议，不再想知道工作进展如何继续前进。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的团队为何使用 Range 来促进出色的团队合作。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一个也是唯一一个为客户成功经理构建的数字助理。通过集成到 Zoom，我们可以自动记笔记、捕获和分配行动项目、识别风险并提供产品反馈。更好的是，我们可以帮助您起草后续电子邮件并为明天的电话做好准备。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 减轻了压力，并发现他们第一次赢得了行政工作的战争。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文可帮助经理召开更有效的会议，这些会议与他们的 OKR 和审核相关联，并受到 Netflix、Reprise、Centercode、PolicyMe 等公司超过 10 万经理的信任。经理使用我们的应用程序在一个工作流程中运行他们的 1:1 会议、团队会议和 OKR，这将他们的团队实现目标的几率提高了 95%。高管和人力资源部门获得了一个绩效支持平台，他们的经理每天都会使用该平台，帮助建立绩效文化。由人工智能辅助绩效评估和实时目标报告支持。集成到 HRIS、SSO 和您的管理团队正在使用的数千种生产力工具中，例如：Jira、Figma、Asana、Clickup、Linear、Miro、C...
Parabol
parabol.co
Parabol 是一款在线会议工具，可帮助 Scrum 大师和其他领导者进行强大的指导性回顾、冲刺扑克评估会议、站立会议等！它开箱即用，与 Jira、GitHub、GitLab、Azure DevOps、Slack、MS Teams 和 Mattermost 集成，最多可供两个团队免费使用。 Parabol 允许团队通过举办更好的会议来不断改进。通过可定制的模板、匿名反馈、多人分组和引导式讨论，Parabol 可以帮助团队找到他们的流程并改进他们的工作方式。
Claap
claap.io
Claap 是一款一体化视频工作区，将屏幕录制、会议录制和视频 wiki 集于一处。使用 Claap，您可以： - 用短视频代替您的下一次会议。通过注释、话题和视频回复更快地获得反馈 - 使用亮点、文字记录和 AI 笔记记录您的会议。并让您的队友赶上关键时刻。 - 通过专为您的组织设计并与您喜爱的应用程序连接的视频工作区扩展您团队的知识。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款人工智能驱动的时间管理日历工具，可以优化团队的日程安排，为他们的一天创造更多时间。它提供了一种灵活、专注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智能，特别是 GPT（生成式预训练变压器），根据用户的偏好和生产力模式为他们设计理想的一天。 该工具自动将灵活的会议（例如一对一会议）转移到最有效的时间，并解决日程安排中的冲突。它还通过跨日历工作创建不间断的专注时间块，使个人在一起工作时能够在场，在独立工作时能够集中注意力。 在专注时间期间，Clockwise 通过与 Slack 和 Asana 等工具集成来最大限度地减少干扰，确保心流状态并提高工作效率。 Cloc...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，可帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关联。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
Peoplebox
peoplebox.ai
它为绩效评估、360 度评估、一致目标 (OKR)、1:1、调查、KPI、任务/项目管理、战略会议和人员分析提供单一平台。与其他工具不同，它与 Slack/Teams 的集成不仅仅限于通知，还允许您直接在 Slack/Teams 内进行整个绩效评估、参与度调查和 OKR 签入。使其独一无二的另一个原因是其无与伦比的定制性、直观性和出色的客户支持，可帮助您定制一切。以下是一些功能 - 自动目标和项目跟踪、基于目标的 360 度评论、目标、能力和价值观的自定义权重、最终评级计算的高级公式、校准、9 框、个性化提醒、实时参与洞察、KPI跟踪、专家构建的模板、针对不同团队的单一表单定制以及表单个性化。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
来自您信任的品牌为您的董事会提供支持的软件。 Nasdaq Boardvantage 帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策流程。此外，我们的董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。
Dive
letsdive.io
Dive 是一个会议管理平台，可帮助您不再讨厌会议。借助 Dive，您可以轻松举办富有成效的会议 - 在会议前制定协作议程，在会议期间高效运行并在会议后使其具有可操作性。我们提供视频会议、定时议程、自动会议回顾、交互式 GIF 和声音、内置游戏套件等等，全部打包在一个应用程序中，帮助您举办值得每个人花时间的会议。以下是 Dive 如何帮助您停止讨厌会议的方法： 协作议程：有议程的会议根本就不是会议。借助 Dive，每位与会者都可以提前就会议议程进行协作、在会议期间做实时笔记，并在会议结束后跟踪行动项目。行动项目：Dive 帮助您确保每次会议都有详细记录并且以行动为导向。标记与会者、委派任务并确...
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在优化客户对话，是一款人工智能会议助手，旨在帮助收入团队从互动中获取关键洞察，并在各种商业能力中表现更好。 该工具使用人工智能系统来记录、转录并提供客户会议期间讨论的要点的精确提炼，确保不遗漏任何关键细节。 该工具对各种专业人士都有好处，包括销售、营销、业务开发、项目经理以及产品和用户体验设计师，因为它在市场研究、跟踪投资组合笔记、捕捉客户需求和活动等不同领域提供帮助。 Laaxis 的特点是能够跨各种平台集成，包括视频会议和客户关系管理 (CRM) 系统，并自动输入客户的操作和活动。 它可以自动生成会议摘要和后续电子邮件，并使用户能够一键将客户需求、行动项目和会议摘要保...
Loopin
loopinhq.com
Loopin 将您的会议变成工作空间，您的整个团队可以在一个地方进行协作并访问谈话要点、笔记和后续步骤。该平台还可以自动连接类似的会议以查看过去的会议回顾，以便您拥有重要讨论的完整背景信息。 Loopin 还会在会议结束后自动发送笔记，因此每个人都在同一页面上。而且由于您可以分配行动项目并直接从平台查看每个人的进度，因此您将能够消除那些无聊的状态更新会议并推动更多的责任。 Loopin 可让您将会议和应用程序中的所有任务整合到一个工作区中，确保不会遗漏任何内容。此外，您还可以在日历上安排出深度工作的时间。这意味着当您真正试图完成工作时，您不会被邀请参加会议。 Loopin 为您提供了使您的会议...
Circleback
circleback.ai
Circleback 通过自动编写一流的摘要并根据重要的见解采取行动，帮助团队从每次会议中获得最大收益，无论是在 Zoom、Google Meet、Slack 会议上还是面对面会议上。 例如，Circleback 可以自动识别产品演示通话中出现的功能请求，并为每个请求创建线性任务，或者在销售通话后使用客户详细信息更新您的 CRM。 在 Circleback 之前，Ali 领导了法学硕士首次集成到 Stripe 支持产品中，Kevin 在 Tableau 担任高级软件工程师，从事预测分析工作。