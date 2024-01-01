替代项 - Nasdaq
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
Boardable
boardable.com
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供现代化的模块化项目管理平台。它为团队提供了一个完整的解决方案来管理和传达他们的策略、确定工作的优先级并解决正确的问题。 Airfocus 的设计充分考虑了灵活性，让您可以快速定制平台以满足您的需求，而不会中断团队的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
协作公平，变得简单。 Powernoodle 的协作和促进软件可帮助您异步构思、共同做出决策并传达行动计划。创建一种更具包容性的合作方式，引导您的团队采取行动。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Loomio
loomio.org
厌倦了无限的电子邮件链和冗长的会议，这些会议似乎永远无法达成集体决策或结果？您需要 Loomio：一个协作平台，可以改变团队决策、讨论想法和在线协作的方式。 Loomio 是人们共同讨论和做出决策的安全场所，它将讨论论坛与决策支持和促进工具相结合，帮助您的团队取得明确的成果。
Adam.ai
adam.ai
一体化会议管理。 adam.ai 是一款智能一体式会议管理平台，可在会议之前、期间和之后捕获、管理和共享知识，将内容转化为有价值的资产，并推动成功的业务成果。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard 是一款董事会管理软件，可降低复杂性，使董事会和领导团队能够更智能地工作、更快地行动并取得更多成果。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科...
Admincontrol
admincontrol.com
为董事会、管理层和主要利益相关者提供安全高效的信息、讨论和流程访问的软件。我们为董事会、管理团队以及法律和财务顾问等决策者提供智能、安全的数字协作平台。北欧市场领先的董事会门户和数据室提供商。 Admincontrol 隶属于 Visma，是 Visma 集团中最成功的公司之一。我们的总部位于挪威，在英国、丹麦、瑞典、芬兰和荷兰设有当地办事处。我们统计有近 100 名员工。认证和合规性：SOC 2 ISO 27001:2013 G-Cloud GDPR 存储在挪威的数据中心。 90 000 个用户。
Runway Financial
runway.com
您不讨厌的金融平台。 Runway 是一种现代且直观的方式，可以为团队中的每个人建模、规划和协调您的业务。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首选的企业决策智能平台，可推动整个商业组织更好、更快地做出决策。决策是公司最有价值的资产。我们的系统通过灌输有效的决策流程、改善协作和记录决策以从结果中学习并推动卓越绩效，帮助团队做出最佳决策。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper 的综合实体平台使您能够管理关键数据、创建详细的组织结构图并监控整个组织的归档/合规性要求。通过访问实时信息、自定义数据字段、通过通知管理截止日期（例如提交日期）等，您可以利用全面的监督并促进整个实体的内部协调。此外，EntityKeeper 的企业服务无需手动管理实体备案，例如组建、注册、年度报告等。
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack 帮助特许学校董事会取得卓越的成果。我们是唯一为特许学校治理而构建的在线治理管理平台。 BoardOnTrack 会员资格提供专家指导（无需按小时咨询费），并可访问专为特许学校的独特需求而构建的唯一直观、易于使用、一体化的在线董事会管理平台。借助 TransACT 的 BoardOnTrack，您可以轻松： - 衡量董事会绩效 - 招募董事会成员 - 提高董事会目标和责任 - 有效评估特许学校首席执行官 - 轻松遵守公开会议法 - 举办更好的董事会会议
Board Management
boardmanagement.com
准备好让您的董事会更上一层楼了吗？利用我们的董事会会议和管理软件帮助董事会成员协作并完成更多工作
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一个针对董事会、高管和团队的治理会议管理解决方案。 Beenote 是一个简单、易用且高效的工具。从会议流程的开始到结束，Beenote 通过规划、召开和跟进（任务、决策）会议来帮助团队组织有效的会议。借助 Beenote，您可以在协作模式下快速规划议程，并且通过 Microsoft 365 或 Google 集成，您的会议将完全集成到您的日历中。与 Microsoft Teams 集成还允许您充分利用其视频会议工具的全部功能，并使用 Beenote 记录远程会议。在会议期间，您可以实时记录协作笔记。您还可以在会议中记录决策和分配任务，并在一次会议到下一次会议之间或在仪表板...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
自 2001 年以来，成千上万的满意客户一致认为 MyBoardPacket 安全、简单且易于使用。一款在线董事会会议管理工具，提供文档管理、在线投票、在线讨论等功能。 MyBoardPacket.com 使您能够部署一个董事会门户，该门户非常灵活，也可以用作外联网或内联网解决方案。
Knowa
knowa.co
人工智能驱动的治理，连接董事会治理所需的一切。借助 Knowa 的即插即用治理平台，您的董事会能够面向未来，在一个安全且多功能的生态系统中提供人工智能支持的知识发现、会议和协作。
Tasks in a Box
tasksinabox.com
让拥有相同目标的人一起合作。简化整个公司的流程，或者放弃组织结构图。并非所有事情都可以计划，因此请允许自己随时适应情况并仍然一起协作。
Diskus
letsdiskus.com
Diskus 是一种董事会和会议管理解决方案，可帮助董事、委员会和领导团队更好地准备、参与和协调协作和决策过程。其董事会门户使公司秘书和管理人员能够比以往更轻松地管理会议、制定议程和分发材料。您还可以将会议记录转化为行动并密切监控其进度。
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace 是一款帮助公寓、HOA 和非营利组织的董事会和经理实现董事会管理自动化和简化的解决方案。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly 是一个流畅、安全的协作平台，专为云构建并为决策者构建。我们的主要用户群体是组织的董事会，但管理团队、顾问委员会和股东团体也使用 Hippoly，他们需要一种简单、安全的方式来沟通和共享信息。
BoardShape
boardshape.com
举办更好的董事会或委员会会议。立即通过 BoardShape 塑造您的董事会或委员会。 BoardShape 面向初创公司，是一款软件即服务产品，它提供足够的特性和功能来帮助您的初创公司更好地召开董事会会议，而不会妨碍他们。简单的议程构建器可让您快速构建可与团队共享的动态议程。不再有带有多个附件的电子邮件，所有内容都与讨论点保持关联。议程可以与您的团队共享，并与所有与会者同步呈现，使会议中的每个人都在同一页面上。评论、问题和讨论可以与讨论点一起添加，然后用于生成会议纪要。生成与议程项目相关的民意调查和行动项目，并在后续会议中跟进这些项目。使用 BoardShape 将所有内容集中在一处并进行组...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud 是通过咨询委员会连接专业人士和公司的领先平台。我们的一体化平台允许公司和团队招募、建立和运营一个由全球领先专业人士组成的顾问委员会。各级专业人士都可以立即加入在我们平台上运作的顾问委员会，将董事会工作添加到他们的简历中，并获得作为董事会成员带来的专业福利。公司可以获得远程咨询委员会的见解和好处，可以在我们的专有平台上轻松地在一个地方进行所有管理。 AdvisoryCloud 成立于 2012 年，是一家私营公司，总部位于加利福尼亚州马林县，曾多次荣获 Inc. 杂志增长最快的私营公司之一等奖项。