Napkin AI 是一款文档编辑器，可帮助用户通过视觉辅助工具和讲故事元素创建引人入胜的文档。其人工智能功能使用户能够轻松地将图标、图画、图表和图表添加到其内容中，而无需设计技能。 它还提供基于上下文的视觉建议，并通过允许轻松共享创建的文档来促进协作。该工具提供了一个独特的功能，用户可以录制与其内容一致的短视频，从而轻松讲述故事和表达想法。 视频会自动制作动画，使其更具吸引力，无需进一步编辑。编辑过程本身也得到了简化，允许用户轻松删除不必要的填充词和噪音。 Napkin AI 被宣传为视觉副驾驶，这表明它是用户将想法变为现实的支持工具。 其用户友好的界面和直观的功能使其可供各种专业水平的用户使用。总体而言，Napkin AI 是任何希望提高文档、演示或故事讲述的参与度和视觉吸引力的人的推荐工具。

网站： napkin.ai

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