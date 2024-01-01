MyShell 是一个人工智能驱动的聊天平台，允许用户创建和定制自己的虚拟助手或机器人。该平台提供多种聊天工具，例如固定聊天和按类型过滤，包括工具、娱乐和教育，以增强用户体验。 MyShell 的机器人工作室允许用户创建和定制自己的虚拟助手或机器人，提供适合其特定需求的个性化聊天体验。 该平台支持多种语言，包括英语和日语，并与流行的消息应用程序 Telegram 集成。用户可以登录并注册该平台来访问其他功能，例如增加对话的耐力。 MyShell 利用人工智能技术提供智能对话体验并增强用户参与度。总体而言，MyShell 提供了一个可定制的智能聊天平台，使用户能够创建和定制自己的虚拟助手或机器人。 借助各种可用的聊天工具和过滤器，用户可以改善他们的聊天体验以满足他们的特定需求。该平台与 Telegram 的集成以及对多种语言的支持使其可供更广泛的用户群使用，其人工智能技术确保了智能且引人入胜的对话体验。

网站： myshell.ai

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