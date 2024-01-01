myReach 是一款人工智能驱动的工具，充当个人知识中心，旨在管理、组织和搜索用户保存的信息。它取代了通过搜索不同的桌面文件夹、Google 云端硬盘、电子邮件或电话来查找文档、笔记、联系人和网站的需要。 用户可以轻松地将所有重要数据保存并存储在一个地方。此外，该工具还提供了人工智能助手来回答问题，使用户更容易检索信息。 该工具的神经网络旨在从所有已保存项目的内容中提取和学习信息，并以用户可以轻松找到的方式组织它们。 在AI助手的帮助下，用户可以通过搜索特定关键词来查找信息，类似于询问个人助理。 myReach 还支持允许用户连接、构建和上下文化数据的关系和属性。 用户可以将信息分组为主题、添加标签，并像思维导图一样将他们的想法联系起来。这有助于用户更快地查找信息并轻松检索。 myReach 对于学生、专业人士以及任何处理大量数据并需要快速有效地检索信息的人来说非常有用。该工具的人工智能功能可以更轻松地管理知识、节省时间并提高生产力。

网站： myreach.io

免责声明：WebCatalog 与“myReach”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。