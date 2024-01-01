替代项 - MyAlice
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Drip
drip.com
借助 Drip 打造个性化的客户体验、增加收入，并将您的营销策略提升到新的水平。
Litmus
litmus.com
Litmus 帮助电子邮件营销人员更高效地工作、发现代价高昂的错误并加快营销活动的绩效。
Spott
spott.ai
创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试创建包含图像、目录、视频和广告的交互式内容免费尝试幻灯片 下一张幻灯片 上一张图片 下一张图片 通过互动增加参与度 您鼓舞人心的 [...]
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Insider
useinsider.com
一个提供个性化、跨渠道客户体验的平台。 Insider 跨渠道连接数据，利用人工智能预测未来行为，并通过单一平台以最快的速度实现价值个性化体验。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Moosend
moosend.com
最简单的电子邮件营销和自动化软件。 Moosend 是最简单、最现代的解决方案，可提供电子邮件营销和自动化体验，从而推动真正的收入增长。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Acquia
acquia.com
Acquia 是一家软件即服务公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同创立，为开源 Web 内容管理平台 Drupal 提供企业产品、服务和技术支持。
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
Recombee
recombee.com
我们提供个性化内容、产品和搜索推荐作为服务，以增加客户的收入、提高用户满意度并帮助他们的业务发展。通过我们简单易用的集成，我们的用户可以通过加入 30 天无限制免费试用来亲身体验我们的服务。我们的总部位于布拉格，为全球 300 多家满意的客户提供服务，他们乐于分享他们的经验。
Digioh
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使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零pa... 显示更多 ty 数据！扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz 是一个在线平台，旨在帮助各种规模的企业创建引人入胜的营销测验和调查、收集反馈并推动销售。 Marquiz 提供用户友好的拖放式测验构建器、各种独特的测验模板以及每个测验的免费统计数据。这些功能使您可以轻松创建、编辑和分析您的自定义测验。 Marquiz 的定价计划基于每月产生的销售线索数量，这意味着它们是为满足您独特的业务需求而量身定制的，无论您运营的是小型团队还是大型组织。注册 www.marquiz.io，了解 Marquiz 如何帮助您的企业扩展其营销策略。
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore 是一种高级实验工具，主要由想要启动高级实验的机构、开发和产品团队以及需要 IT 部门帮助最少的营销人员使用。我们脱颖而出：我们真正关心我们的客户 - 在支持和超额交付方面付出更多努力，因为我们还有内部实验团队、CRO 和数据专家为您服务。功能： A/B 测试：使用市场上先进的细分引擎之一创建实验，具有 41 个数据点：网站行为、流量来源、CRM 数据、GTM、天气 API 等。高级报告：> 贝叶斯和频率统计 >按特定目标过滤结果 > 辅助转化或线性分布 > 累积视图 > 仅共享与您的团队重要的内容：pdf 报告 > 跟踪任何事件 现场调查： > 作为弹出...
Syte
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发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Aidaptive
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提供个性化体验和显而易见的结果。电子商务和酒店品牌。可以转换的人工智能。 通过 Aidaptive 扩展您的业务。可以转换的人工智能。
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通过开箱即用的通知中心和变更日志工具即服务来宣布新功能、最新更新、重要新闻等。免费试用。
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专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
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电子邮件营销、短信、移动、旅程和电子商务 - 所有工具都可以扩展和简化您与客户的联系、营销和销售方式！
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提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit 提供托管转化优化，帮助互联网最大的品牌提高销量、捕获新客户、停止放弃并增加新客户获取。内部创意和开发团队将 UpSellit 的技术完美地结合到转化漏斗的目标阶段，作为您营销团队的延伸。 UpSellit 灵活的定价模型有助于满足任何企业的需求，并允许各种规模的零售商看到转化率优化的真正影响。 UpSellit 的管理服务套件包括： - 电子邮件再营销 - 激励策略 - 短信营销活动 - 价值驱动策略 - 购物车重建技术 - 控制组 - 高级 AB 测试 - 行为解析 - 防虚假保护
Poltio
poltio.com
Poltio 的无代码嵌入式解决方案具有响应式和白标签功能，使品牌/机构能够人性化产品发现并捕获实时零方数据/获得公正的见解/增强 OI，同时创建细分和角色。只需选择正确的解决方案，例如智能调查、参与测试或产品推荐测验/礼品查找器。产品测验不仅可以增强客户的购物体验，还可以提供卓越的体验，并通过引导销售提升客户旅程。